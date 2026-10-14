SON DAKİKA: Halk TV'ye operasyon! 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği | Cafer Mahiroğlu dahil 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Dosyadaki beyan ve kayıtlara göre, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı değerlendirildi. Şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve diğer belgeler incelendi. İncelemelerde Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı ve şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği iddia edildi. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat sağlandığı yönündeki bulgular dosyaya girdi.

ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30,3 MİLYAR LİRA

MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirlendi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı tespit edildi.

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu değerlendirildi.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortak, yönetici veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirtilen Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.