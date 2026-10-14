SON DAKİKA: Halk TV'ye operasyon! 30,3 milyar lirayı aşan para trafiği | Cafer Mahiroğlu dahil 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor. Halk TV'de yöneticilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, kanala kayyım atandı.
Halk TV'ye kayyım atandığı, yayınlarının durdurulduğu ve kanal yöneticileri dahil 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
FİRARİ SAHİBİNDEN PAYLAŞIM
Yurt dışında firari olan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu konuyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu. Mahiroğlu, "Butlan lideri Kılıçdaroglu ve ekibi mutlu olabilir.Polis Halk TV'de." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunulmuştu.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturma başlatılmış, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve diğer belgeler incelendi. İncelemelerde Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı ve şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği iddia edildi. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat sağlandığı yönündeki bulgular dosyaya girdi.
Dosyadaki beyan ve kayıtlara göre, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı değerlendirildi. Şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.
ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30,3 MİLYAR LİRA
MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirlendi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı tespit edildi.
Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu değerlendirildi.
ŞİRKETLERE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortak, yönetici veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirtilen Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığı tespit edildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Halk TV'nin finansal işlemlerini yöneten Harika Akkaya, Cafer Mahiroğlu'nun ağabeyleri Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir ve Mustafa Özdemir, Halk TV yönetiminde görev yaptığı belirtilen baldızı Armağan Küçük ile eski yönetim kurulu üyesi Mediha Burumoğlu, Halit Akın, Ali Turan, Murat Koçak, Erkan, Mahiroğlu'nun eniştesi ve Halk TV'nin resmî şirket kayıtlarındaki sahibi olduğu belirtilen Süleyman Özen gözaltına alındı.
Müteahhit ve BUSTECH bağlantılı Fatih Yadoğlu'nun firari olduğu, Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında bulunduğu, Mahiroğlu'nun eski çalışanı ve CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu tespit edildi.