SON DAKİKA: Halk TV'ye şafak operasyonu! Polis ekipleri binada arama yapıyor:

Son dakika haberleri... Halk TV 'ye kayyum atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor.

Yurt dışında firari olan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu konuyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu. Mahiroğlu, "Butlan lideri Kılıçdaroglu ve ekibi mutlu olabilir.Polis Halk TV'de." ifadelerini kullandı.