SON DAKİKA: Halk TV'ye şafak operasyonu! Polis ekipleri binada arama yapıyor:

Son dakika haberleri... Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor.
FİRARİ SAHİBİNDEN PAYLAŞIM
Yurt dışında firari olan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu konuyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu. Mahiroğlu, "Butlan lideri Kılıçdaroglu ve ekibi mutlu olabilir.Polis Halk TV'de." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunulmuştu.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturma başlatılmış, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.