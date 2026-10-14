Tera Portföy’ün tutuklanan başkanı Erdin Özel’in ifadesi ortaya çıktı! Pes dedirten savunma...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel tutuklanan 86 şüpheli arasında yer alıyor. Özel'in tutuklandığı 1 Ekim günü verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı. 27 Eylül'de başkanlık görevinden istifa ettiğini belirten Erdin Özel, kendisin Yönetim Kurulu Üyesi olarak beyan etti ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi.

"FİYATI DEĞİŞTİRMEK AMACIYLA TALİMAT VERMEDİM"

Özel, ifadesinin başlangıcında Tera Portföy bünyesindeki fonların alım ve satım işlemlerine müdahale etmediğini savundu. Fonların emir sistemine erişiminin bulunmadığını belirten Özel, "Öncelikle manipülasyon suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Hisse fiyatını yapay biçimde yükseltmek, alıcı varmış gibi görüntü oluşturmak veya gün sonu fiyatını değiştirmek amacıyla talimat vermedim. Böyle bir amaçla yapılan toplantıya katılmadım. Fonların alım satım emir sisteminde kullandığım kullanıcı adı ve şifrem yoktu. Fiyat veya alım miktarı yönünde talimat vermedim." dedi.

"ALIMLAR TEK BİR KİŞİNİN TALİMATIYLA YAPILMAZ"

Tera Portföy'ün kurumsal yapısında alım ve satımların tek bir kişinin fikri, yönlendirmesi, emri ya da talimatıyla gerçekleştirilmediğini öne süren Özel, "Bütün alımların araştırma raporu bulunmaktadır. Bu raporlar ve bu raporların dayanağını oluşturan çalışma disiplinini gösteren bilgiler sayın savcılığınız tarafından kurumdan talep edilebilir. Dolayısıyla bu kadar profesyonel bir sistemin herhangi bir kişinin talebi, talimatı veya emri uyarınca kişi bazlı dışına çıkılması mümkün değildir." dedi.

"KURGU OLSAYDI GÖREVİMDEN İSTİFA EDERDİM"

Görevde bulunduğu süre içinde gerçekleştirilen bütün alımlarda kurum disiplininin uygulandığını iddia eden Özel, "Aksi bir durum olsaydı, yani yatırım ve pay alımlarına ilişkin herhangi bir kişinin bir baskısı, talimatı veya kurgusu olsaydı görevimden istifa eder, bu durumu ilgili yerlere de bildirirdim" ifadelerini kullandı.

ÖZATA HİSSESİYLE İLGİLİ SAVUNMA

Özel, ÖZATA hissesindeki alımların da aynı kurumsal sistem ve çalışma disiplini takip edilerek gerçekleştirildiğini savundu. Araştırma raporlarında Özata Denizcilik'in işlemleri ile şirketin aldığı yeni işlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruların yer aldığını belirtti. Özel, "Yanlış hatırlamıyorsam şirket Temmuz ayında 4,5 milyon dolara yakın yeni iş ilişkisi yayımladı KAP'ta. Şirketin değeri artmaya devam etti. Ardından 11 Eylül 2026 tarihinde ana ortak Ataşehir Denizcilik tarafından 2 milyon 100 bin adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi için süreç başlatıldığı açıklandı."

"YÜKSEK ARZ BEKLENTİSİ OLUŞTU"

Özel, 2 milyon 100 bin adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine yönelik açıklamanın piyasada yüksek miktarlı potansiyel arz beklentisi oluşturduğunu düşündüğünü belirtti.

"HİÇBİR MENFAAT ELDE ETMEDİK"

ÖZATA hissesinde kurum veya şahıs olarak manipülatif işlem yapmadıklarını savunan Özel, bu işlemlerden herhangi bir menfaat elde etmediklerini ileri sürdü. Özel, buna rağmen avukatına danıştığını ve lehe olan hükümlerden faydalanmak amacıyla, herhangi bir kabul anlamına gelmemek kaydıyla 28 Eylül'de Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3. maddesi kapsamında ilgili tutarı ödeyerek etkin pişmanlığa başvurduğunu anlattı.

TRHOL İŞLEMLERİNİ DE ANLATTI

Erdin Özel, TRHOL hissesiyle ilgili savunmasında da Tera Portföy'ün kurumsal yapısında araştırma ve beklenti önceliğinin bulunduğunu söyledi. Özel, "Bu hissede Tera Portföy olarak kurumsal anlamda yatırımların yapılmasıyla pozitif bir yön alınacağı öngörüldüğü için yatırım yapılmış ve gerekli bilgilendirmeler fon raporu ve KAP duyurularıyla yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Bu hissede de hiçbir şekilde manipülatif işlemimiz olmamıştır. Aksine Tera Portföy değer yatırımı ve beklenti yatırımı yapmıştır" dedi.

300 MİLYARLIK ÇIKIŞ TALEBİ TEMERRÜDE DÜŞTÜ

Tera Portföy'ün fon yönetiminde bugüne kadar ödemelerini temerrüde (ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeme) düşmeden yerine getirdiğini öne süren Özel, yaşanan sürece ilişkin, "Son yaşanan olay bakımından piyasadaki medya algısı, gazeteciler tarafından yapılan haberler ve bunların doğal bir sonucu olarak yatırımcılar nezdindeki korku sonrasında yaşanan likidite sıkıntılarının yansıması nedeniyle 300 milyar TL tutarında çıkış talebi gelmiştir. Aynı gün ilgili saklama ve operatör kuruluşuna ödeme emrinin fon yöneticisi tarafından verilmiştir. Ancak ilgili saklama ve operatör kuruluşlarının, son yönetim ikiliminin talebine rağmen ödemeyi yapmadığı anlaşılmış ve bu durum nedeniyle zorunlu olarak temerrüt yaşanmıştır" dedi.

OLUMLU ETKİLER MANİPÜLASYON DEĞİLDİR SAVUNMASI

Kurumun yaptığı yatırımların oluşturduğu olumlu etkilerin manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Özel, kendi adına Telegram hesapları açılmaya çalışıldığını söyleyen Özel, bu girişimleri öğrenir öğrenmez suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Özel, "Görülecektir ki biz manipülasyon yapmadık, aksine manipülasyonu engellemeye çalıştık ve engelledik şikâyet ederek. Buna rağmen manipülasyonla suçlanmamız kabul edilemez." dedi.

YABANCI FONLAR SORULDU

Savcılık ifadesinde Özel'e Aurelius, Rubellus, Shield ve Spectra isimli yabancı fonlarla Yahya Suna hakkındaki bilgileri de soruldu.

Özel, Yahya Suna'nın Avusturya vatandaşı olduğunu, İsviçre ve Avusturya'da yaşadığını ve sık sık Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Savcılığın sorduğu yabancı fonların Yahya Suna'ya ait olduğunu belirten Özel, "Halka arzlardan yabancı olarak hisse alır. Piyasadaki büyük yabancı fonu olan Türk yatırımcılardandır" dedi.

PSI FONU İÇİN LÜKSEMBURG DETAYI

Özel'e PSI isimli fon ve bu fonla bağlantılı kişilerle irtibatının bulunup bulunmadığı da soruldu. PSI'ın bildiği kadarıyla Lüksemburg'da kurulu bir fon olduğunu ifade eden Özel, fonun Türkiye'de yabancı yatırımcı kategorisinde sınıflandırıldığını ve halka arzlara katıldığını söyledi.

Özel, "Bildiğim kadarıyla Tera'nın yapmış olduğu halka arzlara da katıldı. Erol Demirbaş olarak hatırladığım bir yatırımcı üzerinden irtibattaydık. Yabancı görünümünde halka arzlardan hisse almaktadır" ifadelerini kullandı.

"NAMIK KEMAL GÖKALP VE ENVER ÇEVİK'LE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DUYDUM"

Savcılığın, Erol Demirbaş'ın Türkiye'de irtibatlı olduğu başka kişilerin bulunup bulunmadığı yönündeki sorusuna Özel, "Bildiğim kadarıyla armatördür kendisi. Borsadaki bütün büyüklerle tanıştığını duydum. Özellikle Namık Kemal Gökalp ve Enver Çevik'le de ilişkisi olduğunu duydum." dedi.