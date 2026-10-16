Başkan Erdoğan: Bir an önce bu afetten kurtulacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da sel felaketinden en çok etkilenen yerden biri olan Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak son duruma iilişkin bilgi verdi. Sel mağduru vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Şu anda gerek bakanlarımız, gerek valimiz hep birlikte malum afet bölgesindeler. İnşallah bir an önce netice alarak o afetten kurtulmayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız" dedi.

BAKAN KURUM: BOŞALTMAMIZ GEREKEN BİNALARDAKİ VATANDAŞLARIMIZI BARINMA ALANLARINA ALACAĞIZ

Bakan Kurum ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek şunları söyledi: AFAD koordinasyonunda kayıp vatandaşlarımız aranıyor. Burada da vatandaşlarımızın gıda, su ihtiyaçları yine AFAD koordinasyonunda yürütülüyor. Şu an için acil bir sıkıntı yok. Boşaltmamız gereken binalarda kalan vatandaşlarımızı da barınma alanlarına alacağız. Arkadaşlarla birlikte burayı takip ediyoruz. Allah'ın izniyle süreci bitirip vatandaşımızın yanında olacağız.