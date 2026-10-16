Cuma akşamı trafik var mı? İstanbul'da trafik yoğun mu? İstanbul'un hangi bölgelerinde trafik var? İşte güzergahlar...

İstanbul 'da 16 Ekim 2026 Cuma günü haftanın son iş günü nedeniyle trafik yoğunluğu sürücülerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Özellikle sabah işe ve okula gidiş, akşam mesai çıkış saatlerinde ana arterlerde yaşanan hareketlilik, kent içi ulaşımı doğrudan etkiliyor. İstanbul'da hangi yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor, yoğunluk hangi saatlerde artıyor? İşte günün trafik durumuna ilişkin merak edilenler…

İstanbul'da 16 Ekim 2026 Cuma günü trafik yoğunluğu, haftanın son iş gününde yola çıkacak sürücülerin gündeminde yer alıyor. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve iki kıtayı birbirine bağlayan köprü güzergâhlarındaki trafik akışı, günün saatine ve yol koşullarına göre değişebiliyor. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü , Avcılar, Küçükçekmece ve Haliç çevresi ile Anadolu Yakası 'ndaki ana ulaşım bağlantıları, sürücülerin takip ettiği güzergâhlar arasında bulunuyor.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLARDA VE İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'da trafik yoğunluğunun görüldüğü bölgeler, gün içerisindeki araç hareketliliğine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantıları, iki yaka arasındaki ulaşım açısından önem taşıyor. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy; Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir ve Sultanbeyli çevresindeki ana güzergâhlar trafik takibinde öne çıkıyor.

Yol çalışmaları, olası kazalar ve araç yoğunluğu, belirli noktalarda ulaşımın yavaşlamasına neden olabiliyor. Sürücülerin yolculuk öncesinde güncel trafik haritalarını kontrol ederek alternatif güzergâhları değerlendirmesi, olası gecikmelere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayabilir.