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İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI 17 EKİM | Valilik duyurdu: İstanbul'da şiddetli yağış: O saatlere dikkat!

Son dakika: İstanbul Valiliği, yarın özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte yağışın artacağı o saatler...

SABAH

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İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı geldi. Yarın özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olması beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Paylaşımda, yağışların Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nın Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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