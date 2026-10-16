Kraliyet sofrasından farklı bir tarif! Prenses Diana yulafını böyle hazırlıyordu

Eski kraliyet şefi Darren McGrady'nin paylaştığı tarifte süt veya yoğurt yerine portakal suyu kullanılırken, rendelenmiş elma, taze yaban mersini ve kavrulmuş ceviz de lezzeti tamamlayan malzemeler arasında yer alıyor. Hem pratik hazırlanışı hem de meyve ağırlıklı içeriğiyle öne çıkan bu tarif, kahvaltısında farklı tatlar denemek isteyenler için alternatif sunuyor.

PRENSES DİANA'NIN PORTAKAL SULU YULAF TARİFİ NASIL HAZIRLANIYOR?

Geceden bekletilmiş yulaf tariflerinde genellikle süt, yoğurt veya bitkisel süt alternatifleri tercih ediliyor. Ancak Prenses Diana'nın kahvaltısıyla anılan tarifte yulaf ezmesi portakal suyuyla buluşturuluyor. Portakal suyu, karışıma narenciye aroması kazandırırken rendelenmiş elma ve limon suyu lezzeti tamamlıyor. Taze yaban mersini ve kavrulmuş ceviz ise tarife hem meyvemsi bir tat hem de farklı dokular katıyor.

Tarifi hazırlamak için yulaf ezmesi portakal suyuyla karıştırılarak dinlenmeye bırakılıyor. Ardından rendelenmiş elma ve limon suyu ekleniyor. Servis sırasında üzerine taze yaban mersini ve kavrulmuş ceviz ilave ediliyor. Böylece klasik yulaf lapasından farklı, meyve aromalarının öne çıktığı bir kahvaltı seçeneği hazırlanıyor.