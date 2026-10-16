Kraliyet sofrasından farklı bir tarif! Prenses Diana yulafını böyle hazırlıyordu

Prenses Diana'nın Kensington Sarayı'nda tercih ettiği kahvaltılardan biri, alışılmış geceden bekletilmiş yulaf tariflerinden farklı içeriğiyle dikkat çekiyor.
Eski kraliyet şefi Darren McGrady'nin paylaştığı tarifte süt veya yoğurt yerine portakal suyu kullanılırken, rendelenmiş elma, taze yaban mersini ve kavrulmuş ceviz de lezzeti tamamlayan malzemeler arasında yer alıyor. Hem pratik hazırlanışı hem de meyve ağırlıklı içeriğiyle öne çıkan bu tarif, kahvaltısında farklı tatlar denemek isteyenler için alternatif sunuyor.
PRENSES DİANA'NIN PORTAKAL SULU YULAF TARİFİ NASIL HAZIRLANIYOR?
Geceden bekletilmiş yulaf tariflerinde genellikle süt, yoğurt veya bitkisel süt alternatifleri tercih ediliyor. Ancak Prenses Diana'nın kahvaltısıyla anılan tarifte yulaf ezmesi portakal suyuyla buluşturuluyor. Portakal suyu, karışıma narenciye aroması kazandırırken rendelenmiş elma ve limon suyu lezzeti tamamlıyor. Taze yaban mersini ve kavrulmuş ceviz ise tarife hem meyvemsi bir tat hem de farklı dokular katıyor.
Tarifi hazırlamak için yulaf ezmesi portakal suyuyla karıştırılarak dinlenmeye bırakılıyor. Ardından rendelenmiş elma ve limon suyu ekleniyor. Servis sırasında üzerine taze yaban mersini ve kavrulmuş ceviz ilave ediliyor. Böylece klasik yulaf lapasından farklı, meyve aromalarının öne çıktığı bir kahvaltı seçeneği hazırlanıyor.
GECEDEN BEKLETİLMİŞ YULAFIN PÜF NOKTALARI NELER?
Geceden bekletilmiş yulaf hazırlarken en önemli ayrıntılardan biri, yulafların sıvıyı yeterince çekerek yumuşamasını sağlamak. Yulaf ezmesinin portakal suyuyla dinlendirilmesi, sabah kahvaltı hazırlığı için harcanan zamanı azaltabiliyor. Rendelenmiş elma ve limon suyu karışıma lezzet katarken, meyvelerin ve diğer ek malzemelerin eklenme zamanı da sonucun dokusunu etkiliyor.
Özellikle kavrulmuş cevizin servis öncesinde eklenmesi, çıtırlığını korumasına yardımcı oluyor. Taze yaban mersininin de son aşamada ilave edilmesi, meyvenin dokusunun daha iyi korunmasını sağlayabiliyor. Bu nedenle temel yulaf karışımını önceden hazırlamak, taze malzemeleri ise servis sırasında eklemek pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor.
PORTAKAL SUYUYLA HAZIRLANAN YULAF NASIL SAKLANMALI?
Pratik kahvaltı seçenekleri arasında yer alan geceden bekletilmiş yulaf, önceden hazırlanabilmesi sayesinde yoğun sabahlarda kolaylık sağlıyor. Yulaf ve sıvıdan oluşan temel karışım, kapalı bir kapta buzdolabında muhafaza edilebiliyor. Ancak portakal suyu ve taze meyvelerle hazırlanan karışımın saklama süresi, kullanılan malzemelere ve saklama koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. En iyi lezzet ve doku için karışımın uygun koşullarda soğutulması ve fazla bekletilmeden tüketilmesi öneriliyor.