19 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü! Damla Barış’ın hayat hikayesi yürek burktu

19 yaşındaki Damla Barış 'ın hayatı, yaşadığı acılar ve öğrendiği gerçekle altüst oldu. Anne ve babası olarak bildiği kişileri cinayete kurban veren genç kız, öz babası sandığı Muharrem Barış'ın biyolojik babası olmadığını öğrendi. Gerçek babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Damla'nın hikayesi yürek burktu.

Damla Barış, birlikte yaşadığı kişinin annesini öldürdüğünü, öz babası olarak bildiği Muharrem Barış'ın da vahşice katledildiğini anlattı. Hayatın kendisini taşıyamayacağı kadar ağır acılarla sınadığını dile getiren genç kız, biyolojik babasını bulma umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi.

Damla, gerçek babasının kim olduğunu ise anneannesinden öğrendi. Anne ve babası olarak bildiği kişilerin ölümünün ardından biyolojik babasının başka biri olduğunu öğrenen genç kız, bu kez yıllardır kendisinden ayrı olan babasına ulaşmak için harekete geçti.