  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam 19 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü! Damla Barış’ın hayat hikayesi yürek burktu

19 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü! Damla Barış’ın hayat hikayesi yürek burktu

19 yaşındaki Damla Barış, anne ve babası bildiği kişilerin cinayete kurban gitmesiyle sarsıldı, ardından hayatını değiştiren bir gerçekle yüzleşti. Gerçek babasını bulmak için Müge Anlı’dan yardım isteyen genç kızın 19 yıllık hasreti dakikalar içinde sona erdi.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

19 yaşındaki Damla Barış'ın hayatı, yaşadığı acılar ve öğrendiği gerçekle altüst oldu. Anne ve babası olarak bildiği kişileri cinayete kurban veren genç kız, öz babası sandığı Muharrem Barış'ın biyolojik babası olmadığını öğrendi. Gerçek babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Damla'nın hikayesi yürek burktu.

ANNEANNESİNİN SÖZLERİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Damla Barış, birlikte yaşadığı kişinin annesini öldürdüğünü, öz babası olarak bildiği Muharrem Barış'ın da vahşice katledildiğini anlattı. Hayatın kendisini taşıyamayacağı kadar ağır acılarla sınadığını dile getiren genç kız, biyolojik babasını bulma umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi.

Damla, gerçek babasının kim olduğunu ise anneannesinden öğrendi. Anne ve babası olarak bildiği kişilerin ölümünün ardından biyolojik babasının başka biri olduğunu öğrenen genç kız, bu kez yıllardır kendisinden ayrı olan babasına ulaşmak için harekete geçti.

19 YILLIK HASRET CANLI YAYINDA SON BULDU

Müge Anlı'nın programında Damla'nın biyolojik babasının Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Ramazan Kayalı olduğu belirtildi. Çok geçmeden yayına gelen bir ihbar, genç kızın yıllardır beklediği kavuşma için umut oldu.

Biyolojik babası Ramazan Kayalı ile telefonda konuşan Damla, ayrıca beş kardeşi olduğunu öğrendi. Yıllardır aradığı babasının sesini duyan genç kız, yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu kelimelere dökmekte zorlandı.

"Öz babamı buldum ama ne diyeceğimi tam bilemiyorum" diyen Damla Barış, 19 yıllık hasretin ardından hayatında yepyeni bir sayfa açılması için ilk adımı attı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA