  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam AÖF KAYITLARI BİTTİ Mİ? |AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı?

AÖF KAYITLARI BİTTİ Mİ? |AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı?

AÖF öğrencileri dikkat! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme, öğrenci affı ve ikinci üniversite başvuru tarihlerini güncelledi. İşlemlerini yetiştiremeyenler için tanımlanan ek sürede kritik saat detayı öne çıkıyor. Ders ekle-sil ve kayıt onayını son güne bırakmak istemeyenler için işte saat saat yeni AÖF kayıt tarihleri ve tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

AÖF KAYITLARI BİTTİ Mİ? |AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı?

Binlerce AÖF öğrencisinin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi'ndeydi! Kayıt tarihlerinde beklenen ek süre kararı açıklandı.

AÖF KAYITLARI BİTTİ Mİ? |AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı?AÖF KAYIT TARİHLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesinden açıköğretim öğrencilerine kayıt işlemlerini tamamlamaları için ek süre kararı geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz döneminde kayıt yenileme ve yeni kayıt takvimine ilişkin değişiklik yapıldı. Üniversitenin 19 Ekim'de yayımladığı duyuruya göre AÖF kayıtları 23 Ekim 2026 Cuma gününe kadar uzatıldı.

AÖF KAYITLARI BİTTİ Mİ? |AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı?

AÖF KAYITLARI SAAT KAÇTA BİTECEK?

AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi şöyle:

Güz dönemi kayıt yenileme: 23 Ekim Cuma, saat 22.00

İkinci üniversite kayıtları: 23 Ekim Cuma, saat 17.00

Öğrenci affı kesin kayıtları: 23 Ekim Cuma, saat 17.00

Sınav merkezi tercihleri: 23 Ekim Cuma, saat 23.59

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA