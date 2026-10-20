AÖF KAYITLARI BİTTİ Mİ? |AÖF kayıt tarihleri uzatıldı mı?

Binlerce AÖF öğrencisinin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi'ndeydi! Kayıt tarihlerinde beklenen ek süre kararı açıklandı.

AÖF KAYIT TARİHLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesinden açıköğretim öğrencilerine kayıt işlemlerini tamamlamaları için ek süre kararı geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz döneminde kayıt yenileme ve yeni kayıt takvimine ilişkin değişiklik yapıldı. Üniversitenin 19 Ekim'de yayımladığı duyuruya göre AÖF kayıtları 23 Ekim 2026 Cuma gününe kadar uzatıldı.

AÖF KAYITLARI SAAT KAÇTA BİTECEK?

AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi şöyle:

Güz dönemi kayıt yenileme: 23 Ekim Cuma, saat 22.00

İkinci üniversite kayıtları: 23 Ekim Cuma, saat 17.00

Öğrenci affı kesin kayıtları: 23 Ekim Cuma, saat 17.00

Sınav merkezi tercihleri: 23 Ekim Cuma, saat 23.59