Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme

KOKUYU BASTIRMAK İÇİN DOMUZ BESLEDİLER Programa telefonla bağlanan bir tanık da bahçenin arka bölümünün havuz yapılacağı gerekçesiyle kazıldığını ve üzerine beton döküldüğünü ileri sürdü. Tanık, kokuyu bastırmak amacıyla bölgede domuz beslendiğini de iddia etti. İlknur Düzgün ise bahçede domuz beslendiği yönündeki iddiayı reddetti.

"CESEDİN ÜZERİNE SOĞAN EKTİK, YEDİK" İDDİASI Soruşturmayla ilgili gündeme gelen yeni iddialar ise dosyanın seyrine ilişkin tartışmaları artırdı. Aktarılan ifadelere göre Mehmet Çabuk'un gömüldüğü öne sürülen alana soğan ekildiği ve yetişen soğanların tüketildiği iddia edildi. KIZLARI BABALARININ CESEDİNİN ÜZERİNDE OYNADI İlknur Düzgün'ün açıklamalarına göre, Çabuk'un kızının da babasının gömüldüğü öne sürülen yerde oynadığı belirtildi. Söz konusu ayrıntıların emniyetteki ifade sürecinde gündeme geldiği, İlknur Düzgün'ün olayın ayrıntılarını hatırladıkça sinir krizi geçirdiğinin aktarıldığı belirtildi. KAZIDAN KEMİK PARÇALARI ÇIKTI Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim Ozan Düzgün'ün ifadesinde işaret ettiği adreste kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında Mehmet Çabuk'a ait olabileceği değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Kemiklerin kime ait olduğunun kesin olarak belirlenmesi için adli inceleme sonuçlarının beklendiği bildirildi. İTİRAFÇI ESKİ EŞ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI Soruşturma kapsamında Mehmet Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün ile İbrahim Ozan Düzgün'ün annesi Selma Düzgün de İstanbul'da gözaltına alındı. İlknur Düzgün televizyon stüdyosundan, Selma Düzgün ise konakladığı otelden alınarak işlemlerinin yürütülmesi için Osmaniye'ye götürüldü.