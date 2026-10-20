Cesedinin üzerine soğan ekip yemişlerdi! Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk cinayetinde flaş gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Mehmet Çabuk dosyasında soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmeler yaşandı. Osmaniye'de 2016'dan beri kayıp olan Çabuk'un öldürüldüğüne ilişkin itirafın ardından yapılan kazıda kemik parçalarına ulaşılırken, şüpheliler hakkında verilen adli kararlar da ortaya çıktı.
"MEHMET ÇABUK'U BEN ÖLDÜRDÜM" İTİRAFI
Mehmet Çabuk'un kaybolmasıyla ilgili dosyada, eski eşi İlknur Düzgün'ün açıklamaları dikkat çekmişti. Düzgün, başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün'ün cinayeti işlediğini öne sürmüştü.
"BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURDUM"
İbrahim Ozan Düzgün ise savcılık ifadesinde cinayeti itiraf ederek Mehmet Çabuk'u kendisinin öldürdüğünü söyledi. Düzgün, 26 Ocak 2016'da Çabuk ile Ankara'dan Osmaniye'ye gittiklerini, ertesi gün aralarında çıkan tartışma sırasında Çabuk'un başına sert bir cisimle vurduğunu ve cesedini evin bahçesine gömdüğünü anlattı.
CESEDİN GÖMÜLDÜĞÜ BAHÇEDE DÜĞÜN YAPTILAR
Dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de İbrahim Ozan Düzgün ile İlknur Düzgün'ün evliliği oldu. İddiaya göre çift, Mehmet Çabuk'un gömüldüğü öne sürülen evin bahçesinde, olaydan günler sonra düğün yaptı.
KOKUYU BASTIRMAK İÇİN DOMUZ BESLEDİLER
Programa telefonla bağlanan bir tanık da bahçenin arka bölümünün havuz yapılacağı gerekçesiyle kazıldığını ve üzerine beton döküldüğünü ileri sürdü. Tanık, kokuyu bastırmak amacıyla bölgede domuz beslendiğini de iddia etti. İlknur Düzgün ise bahçede domuz beslendiği yönündeki iddiayı reddetti.
"CESEDİN ÜZERİNE SOĞAN EKTİK, YEDİK" İDDİASI
Soruşturmayla ilgili gündeme gelen yeni iddialar ise dosyanın seyrine ilişkin tartışmaları artırdı. Aktarılan ifadelere göre Mehmet Çabuk'un gömüldüğü öne sürülen alana soğan ekildiği ve yetişen soğanların tüketildiği iddia edildi.
KIZLARI BABALARININ CESEDİNİN ÜZERİNDE OYNADI
İlknur Düzgün'ün açıklamalarına göre, Çabuk'un kızının da babasının gömüldüğü öne sürülen yerde oynadığı belirtildi. Söz konusu ayrıntıların emniyetteki ifade sürecinde gündeme geldiği, İlknur Düzgün'ün olayın ayrıntılarını hatırladıkça sinir krizi geçirdiğinin aktarıldığı belirtildi.
KAZIDAN KEMİK PARÇALARI ÇIKTI
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim Ozan Düzgün'ün ifadesinde işaret ettiği adreste kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında Mehmet Çabuk'a ait olabileceği değerlendirilen kemik parçaları bulundu.
Kemiklerin kime ait olduğunun kesin olarak belirlenmesi için adli inceleme sonuçlarının beklendiği bildirildi.
İTİRAFÇI ESKİ EŞ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında Mehmet Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün ile İbrahim Ozan Düzgün'ün annesi Selma Düzgün de İstanbul'da gözaltına alındı. İlknur Düzgün televizyon stüdyosundan, Selma Düzgün ise konakladığı otelden alınarak işlemlerinin yürütülmesi için Osmaniye'ye götürüldü.
İTİRAFÇI ESKİ EŞ TUTUKLANDI
Mehmet Çabuk cinayetine ilişkin soruşturmada şüphelilerin adli durumları da belli oldu. Cinayeti itiraf eden İbrahim Ozan Düzgün'ün başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, ifadesinin ardından yeniden tutuklandığı öğrenildi.
KATİLİN ANNESİNE EV HAPSİ
Mehmet Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün, kasten öldürme suçlaması kapsamında tutuklandı. İbrahim Ozan Düzgün'ün annesi Selma Düzgün hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.
'SENİ DE BOĞAR GÖMERİM' TEHDİTİ
Selma Düzgün'ün ifadesinde, oğlunun kendisini "Boğar, gömerim" sözleriyle tehdit ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Mehmet Çabuk'un akıbetini aydınlatmaya yönelik soruşturmada, bulunan kemik parçalarına ilişkin inceleme sonuçları ve dosyadaki diğer deliller önemini koruyor.