DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor? DGS son başvuru tarihi ne zaman...

Adayların ödeme işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması ve tercih sürecine ilişkin duyuruları takip etmesi gerekiyor.

2026 DGS ek yerleştirme tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme sürecine katılacak adayların, tercih işlemlerine ilişkin ödeme koşullarını ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz doğrultusunda yerine getirmesi gerekiyor.

2026 DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların tercih listelerini hazırlamadan önce ilgili programların kendileri için uygun olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle mezuniyet alanı, puan türü ve programlara ilişkin özel koşulların incelenmesi, tercih sürecinde önem taşıyor.

DGS ek yerleştirme döneminde tercih edilebilecek lisans programları ve boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme tablolarından öğrenilebiliyor. Tablolarda üniversitelerin programları, kontenjan bilgileri ve tercih koşulları bulunuyor.

DGS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

2026 DGS ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayların ilgili sınava katılmış olması ve ilk yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olması gerekiyor.

İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme tercihi yapamıyor. Bunun yanı sıra adayların tercih edecekleri lisans programları için belirlenen puan ve diğer başvuru koşullarını karşılamaları gerekiyor.

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 DGS ek yerleştirme kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülüyor. Adayların tercihlerini kesinleştirmeden önce kılavuzu dikkatle incelemesi ve son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor.