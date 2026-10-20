DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor? DGS son başvuru tarihi ne zaman...

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sürecinde sona yaklaşıldı. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunları, üniversitelerin boş kontenjanları arasından tercihlerini yaparken son başvuru tarihini araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme kılavuzunda tercih koşulları, kontenjan bilgileri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Peki, 2026 DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih? DGS ek tercihleri nasıl yapılır, tercih ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN HANGİ TARİH?
2026 DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim'de başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre adaylar, tercihlerini 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Üniversitelerin boş kalan lisans kontenjanlarına yerleşmek isteyen adayların, belirtilen süre dolmadan tercih listelerini oluşturması ve işlemlerini onaylaması gerekiyor. Tercih süresinin sona ermesinin ardından sistem üzerinden yeni tercih işlemi yapılamayacak.
DGS EK TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
2026 DGS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak ek yerleştirme tercihlerini oluşturabiliyor.
TERCİH EKRANINA ULAŞMAK İÇİN ÖSYM AİS EKRANINA TIKLAYIN.
Adayların tercih yaparken mezun oldukları ön lisans programına uygun lisans bölümlerini, ilgili puan türünü ve kılavuzda belirtilen özel koşulları dikkate alması gerekiyor. Tercih sıralamasının tamamlanmasının ardından işlemlerin sistem üzerinden onaylanması önem taşıyor.
2026 DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
2026 DGS ek yerleştirme tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme sürecine katılacak adayların, tercih işlemlerine ilişkin ödeme koşullarını ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz doğrultusunda yerine getirmesi gerekiyor.
Ödeme işlemleri, ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılabiliyor.
ÖSYM ÖDEME EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.
Adayların ödeme işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması ve tercih sürecine ilişkin duyuruları takip etmesi gerekiyor.
DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI NASIL SORGULANIR?
DGS ek yerleştirme döneminde tercih edilebilecek lisans programları ve boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme tablolarından öğrenilebiliyor. Tablolarda üniversitelerin programları, kontenjan bilgileri ve tercih koşulları bulunuyor.
Adayların tercih listelerini hazırlamadan önce ilgili programların kendileri için uygun olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle mezuniyet alanı, puan türü ve programlara ilişkin özel koşulların incelenmesi, tercih sürecinde önem taşıyor.
DGS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?
2026 DGS ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayların ilgili sınava katılmış olması ve ilk yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olması gerekiyor.
İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme tercihi yapamıyor. Bunun yanı sıra adayların tercih edecekleri lisans programları için belirlenen puan ve diğer başvuru koşullarını karşılamaları gerekiyor.
Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 DGS ek yerleştirme kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülüyor. Adayların tercihlerini kesinleştirmeden önce kılavuzu dikkatle incelemesi ve son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor.