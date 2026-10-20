Haberler Yaşam Ekim dolunayı ne zaman, saat kaçta? Avcı Dolunayı Türkiye’den görülecek mi? Ekim dolunayı ne zaman, saat kaçta? Avcı Dolunayı Türkiye’den görülecek mi? Ekim ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri için geri sayım başladı. Avcı Dolunayı olarak bilinen ekim dolunayı, sonbahar gökyüzünde görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Gökyüzü meraklıları, dolunayın hangi gün ve saatte gerçekleşeceğini, Türkiye’den çıplak gözle izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. Peki, Ekim dolunayı ne zaman, saat kaçta? İşte Avcı Dolunayı hakkında merak edilenler… HABER MERKEZİ









Ekim ayında görülen dolunay, geleneksel olarak Avcı Dolunayı adıyla biliniyor. Bu isim, Kuzey Yarımküre'de geçmişten günümüze uzanan mevsimsel geleneklere dayanıyor. Hasat döneminin sona ermesinin ardından kış hazırlıklarına başlayan toplulukların, dolunayın sağladığı aydınlıktan yararlanarak avlandığı düşünülüyor. Bu nedenle ekim ayında görülen dolunay, zamanla Avcı Dolunayı olarak anılmaya başladı.

Avcı Dolunayı adı, Ay'ın diğer aylara kıyasla mutlaka daha büyük veya daha parlak görüneceği anlamına gelmiyor. Ay'ın görünümü, atmosfer koşullarına ve gözlem yapılan konuma göre değişebiliyor.