Ekim dolunayı ne zaman, saat kaçta? Avcı Dolunayı Türkiye’den görülecek mi?

Ekim ayında görülen dolunay, geleneksel olarak Avcı Dolunayı adıyla biliniyor. Bu isim, Kuzey Yarımküre'de geçmişten günümüze uzanan mevsimsel geleneklere dayanıyor.
Hasat döneminin sona ermesinin ardından kış hazırlıklarına başlayan toplulukların, dolunayın sağladığı aydınlıktan yararlanarak avlandığı düşünülüyor. Bu nedenle ekim ayında görülen dolunay, zamanla Avcı Dolunayı olarak anılmaya başladı.
Avcı Dolunayı adı, Ay'ın diğer aylara kıyasla mutlaka daha büyük veya daha parlak görüneceği anlamına gelmiyor. Ay'ın görünümü, atmosfer koşullarına ve gözlem yapılan konuma göre değişebiliyor.
AVCI DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Gökyüzü meraklılarının en çok araştırdığı sorulardan biri de Avcı Dolunayı'nın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği. Hava koşullarının uygun olması halinde dolunay, Türkiye'nin farklı bölgelerinden çıplak gözle gözlemlenebilecek.
Özel bir gözlem ekipmanına ihtiyaç duyulmadan izlenebilen Ay, özellikle ufkun açık olduğu noktalarda daha rahat takip edilebilecek. Şehir ışıklarından uzak bölgeler, gökyüzünü gözlemlemek ve fotoğraf çekmek isteyenler için avantaj sağlayabilir.
Bulutlu hava, sis ve görüşü engelleyen yapılar ise gözlem koşullarını olumsuz etkileyebilir.
EKİM DOLUNAYI NASIL İZLENİR?
Dolunay gözlemi için teleskop veya dürbün kullanmak gerekmiyor. Ay'ın doğuşunu izlemek isteyenlerin doğu ufkunu gören, görüş alanı açık bir nokta seçmesi yeterli olacak.
Gün batımından sonraki saatlerde Ay'ın yükselişini takip etmek isteyenlerin bulundukları bölgeye ait Ay doğuş saatini kontrol etmeleri öneriliyor. Fotoğraf çekmek isteyenler de telefonlarının gece modu ve pozlama ayarlarından yararlanabilir.
EKİM DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merakla beklenen Ekim dolunayı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 07.11'de dolunay evresine ulaşacak.
Dolunayın tam evreye ulaştığı saat sabah saatlerine denk geliyor. Ancak Ay, uygun hava koşullarında önceki akşamdan itibaren dolunaya yakın görünümüyle izlenebilecek. Gözlem yapmak isteyenlerin yerel Ay doğuş saatlerini ve hava durumunu takip etmesi önem taşıyor.
Gökyüzü meraklıları, ekim ayının son günlerinde Ay'ın görünümünü takip ederek sonbaharın dikkat çeken doğa olaylarından birine tanıklık edebilecek.