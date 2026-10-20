Erzurum'da mezar kazma mesaisi! 500 tanesi yan yana kazıldı! Sebebi ise şaşırttı



"GİDECEĞİMİZ YER BURASI, BUNDAN KAÇIŞ YOK"



Erzurum'un kış memleketi olduğunu ve dondurucu soğukları olduğunu ifade eden Abdulbasit Yayla ise, "Eksi 25, 30, 35, hatta 40 dereceleri buluyor. Kışa hazırlık yapmamız gerekiyor çünkü burası dondurucu oluyor. Öyle zamanlar oluyor ki zemheri gibi geçiyor. Mecburen şu anda hazırlıklara başlıyoruz. Şu an 200'e yakın mezar hazırladık, devamı gelecek. Her sene aynı şekilde hazırlık yapıyoruz. Tabii ki gideceğimiz yer burası. Bundan kaçış yok. Erzurum zaten en soğuk memleketlerden biri. Şu anda kış hazırlığı yapıyoruz. Geleceğimiz yer burası.