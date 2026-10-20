Eski aşklar kapıyı çalabilir! İşte retro tarihleri

Tam her şey geride kaldı derken geçmişten bir mesaj gelirse şaşırmayın! Astrolojide aşkın ve ilişkilerin gezegeni olarak bilinen Venüs'ün ekim ayında geri hareketine başlamasıyla eski aşklar, kapanmamış defterler ve yarım kalan hikayeler yeniden gündeme gelebilir. Peki, eski sevgililer geri mi dönecek, yoksa geçmişle yüzleşme zamanı mı geliyor? İşte merak edilen retro tarihleri...