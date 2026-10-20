Eski aşklar kapıyı çalabilir! İşte retro tarihleri

Tam her şey geride kaldı derken geçmişten bir mesaj gelirse şaşırmayın! Astrolojide aşkın ve ilişkilerin gezegeni olarak bilinen Venüs'ün ekim ayında geri hareketine başlamasıyla eski aşklar, kapanmamış defterler ve yarım kalan hikayeler yeniden gündeme gelebilir. Peki, eski sevgililer geri mi dönecek, yoksa geçmişle yüzleşme zamanı mı geliyor? İşte merak edilen retro tarihleri...
AŞK VE İLİŞKİLER MERCEK ALTINDA
Venüs retrosu; aşk hayatı, ikili ilişkiler, özdeğer ve finansal tercihlerle ilişkilendiriliyor. Bu dönemde geçmiş ilişkilerin yeniden gündeme gelebileceği, duygusal meselelerin sorgulanabileceği ve kişilerin ilişkilerindeki beklentilerini gözden geçirebileceği öngörülüyor.
İLETİŞİMDE YANLIŞ ANLAŞILMALARA DİKKAT
24 Ekim'de başlayacak Merkür retrosu ise iletişim, anlaşmalar, seyahatler ve teknolojik konularla ilişkilendiriliyor. Astrolojik yorumlarda bu dönemde önemli kararları dikkatle değerlendirmek, mesajları kontrol etmek ve yarım kalan işleri tamamlamak öneriliyor.
Venüs Retrosu
3 Ekim – 14 Kasım 2026
Merkür Retrosu
24 Ekim – 13 Kasım 2026
Astrolojik yorumlarda Venüs retrosu eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesiyle ilişkilendirilse de bilimsel araştırmalar, gezegenlerin geri hareketinin eski sevgililerin geri dönmesine neden olduğunu ortaya koymuyor.
Psikoloji araştırmaları ise geçmiş ilişkileri hatırlamanın ve eski sevgililere ilişkin anıların duygular üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Geçmişe duyulan özlem, kişinin eski ilişkisini yeniden düşünmesine yol açabilir. Ancak birini özlemek, o kişinin geri döneceği anlamına gelmiyor.
Uzmanların bilimsel açıdan dikkat çektiği nokta şu: Eski sevgiliden gelen bir mesajı retroya bağlamak, o dönemde yaşanan olayları astrolojik beklentiler üzerinden yorumlamanın bir sonucu olabilir. İnsanlar beklentilerine uyan olayları daha kolay hatırlayabilirken uymayanları göz ardı edebilir.