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KATALOĞU GÖRENLER BİM'E AKIN EDİYOR |BİM aktüel ürünler 20-21-23-25 Ekim'de satışta!

BİM’in 20-23-25 Ekim aktüel kataloğunda bu hafta yok yok. Mutfak gereçlerinden kamp malzemelerine, hobi tutkunlarını heyecanlandıracak sürpriz ürünlerden temel gıdaya kadar dev indirimler raflardaki yerini alıyor. Özellikle vintage severlerin ve balıkçılık meraklılarının sabırsızlıkla beklediği o ürünler kapış kapış gidecek. İşte BİM’in bu haftaki en dikkat çeken indirimli ürünler listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Ekran başında saatlerce aranan ürünler ve mutfakların eksikleri BİM'e geliyor! 20, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde geçerli olacak yeni kataloğu görenler sabahın erken saatlerinde mağazaların yolunu tutacak.

Riviera Zeytinyağı 5 L: 899 TL

Ayçiçek Yağı 5 L: 449 TL

Baldo Pirinç 5 kg: 369 TL

Kakaolu Fındık Kreması 400 g: 69 TL

Bütün Fındıklı Çikolata 40,5 g: 19,50 TL

Yumuşak Şeker 140 g: 35 TL

Buzdolabı (490 NFS / 540 L Soğutucu): 35.450 TL

Buzdolabı (300 NFE / 206 L Soğutucu): 22.900 TL

Buzdolabı (330 STE / 245 L Soğutucu): 19.900 TL

Favori Yumak (3'lü): 129 TL

Trend Cake Yumak (200 g): 129 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (~100x200 cm +25 cm): 199 TL

Karnıyarık Tencere ~26 cm: 1.690 TL

Tava ~32 cm: 1.050 TL

Sahan ~22 cm: 999 TL

55 İnç TV – 27.500 TL

65 İnç TV – 28.500 TL

32 İnç TV – 7.900 TL

Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık – 1.290 TL

Sahte Balık Kaşık (9.6 cm / 40 g): 179 TL

Sahte Balık Çeşitleri: 69 TL

Silikon Sahte Kurbağa: 89 TL

Klipsli Olta Zili (5'li): 69 TL

Kamp Termosu (~1.5 L): 1.790 TL

Oyuncak Org: 699 TL

Kitap Görünümlü Saklama Kutusu: 99 TL

Tekli Oyun Hamuru: 35 TL

3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL

Hobi Olta Takımı: 899 TL

Hobi ve Balıkçı Çantası: 259 TL

Olta Sehbası: 399 TL

Karbon Olta Kamışı: 1.250 TL

Işıldak (3 Led Paneli): 199 TL

11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.190 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL

Fanlı Isıtıcı: 749 TL

Dikey Isıtıcı: 2.190 TL

Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL

Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem Seti (12'li): 279 TL

Vintage Makas Seti: 249 TL

Tuval (35x50 cm / 30x40 cm): 99 TL

Ahşap Manken Adam: 249 TL

Sıcak Silikon Tabancası: 349 TL

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