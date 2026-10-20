KATALOĞU GÖRENLER BİM'E AKIN EDİYOR |BİM aktüel ürünler 20-21-23-25 Ekim'de satışta!

Ekran başında saatlerce aranan ürünler ve mutfakların eksikleri BİM'e geliyor! 20, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde geçerli olacak yeni kataloğu görenler sabahın erken saatlerinde mağazaların yolunu tutacak.
Riviera Zeytinyağı 5 L: 899 TL
Ayçiçek Yağı 5 L: 449 TL
Baldo Pirinç 5 kg: 369 TL
Kakaolu Fındık Kreması 400 g: 69 TL
Bütün Fındıklı Çikolata 40,5 g: 19,50 TL
Yumuşak Şeker 140 g: 35 TL
Buzdolabı (490 NFS / 540 L Soğutucu): 35.450 TL
Buzdolabı (300 NFE / 206 L Soğutucu): 22.900 TL
Buzdolabı (330 STE / 245 L Soğutucu): 19.900 TL
Favori Yumak (3'lü): 129 TL
Trend Cake Yumak (200 g): 129 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (~100x200 cm +25 cm): 199 TL
Karnıyarık Tencere ~26 cm: 1.690 TL
Tava ~32 cm: 1.050 TL
Sahan ~22 cm: 999 TL
55 İnç TV – 27.500 TL
65 İnç TV – 28.500 TL
32 İnç TV – 7.900 TL
Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık – 1.290 TL
Sahte Balık Kaşık (9.6 cm / 40 g): 179 TL
Sahte Balık Çeşitleri: 69 TL
Silikon Sahte Kurbağa: 89 TL
Klipsli Olta Zili (5'li): 69 TL
Kamp Termosu (~1.5 L): 1.790 TL
Oyuncak Org: 699 TL
Kitap Görünümlü Saklama Kutusu: 99 TL
Tekli Oyun Hamuru: 35 TL
3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL
Hobi Olta Takımı: 899 TL
Hobi ve Balıkçı Çantası: 259 TL
Olta Sehbası: 399 TL
Karbon Olta Kamışı: 1.250 TL
Işıldak (3 Led Paneli): 199 TL
11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.190 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL
Fanlı Isıtıcı: 749 TL
Dikey Isıtıcı: 2.190 TL
Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL
Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem Seti (12'li): 279 TL
Vintage Makas Seti: 249 TL
Tuval (35x50 cm / 30x40 cm): 99 TL
Ahşap Manken Adam: 249 TL
Sıcak Silikon Tabancası: 349 TL