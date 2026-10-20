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Haberler Yaşam Niğde'de 2 çırağa demir sopalı dehşet iddiası! O berber yeniden gözaltına alındı

Niğde'de 2 çırağa demir sopalı dehşet iddiası! O berber yeniden gözaltına alındı

Niğde'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan berber S.G., yeniden gözaltına alındı.

DHA

Giriş Tarihi:

Niğde’de 2 çırağa demir sopalı dehşet iddiası! O berber yeniden gözaltına alındı

Olay, 17 Ekim'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaföründe çıraklık yapan Y.E.D. (15) ile arkadaşı, işletme sahibi S.G. ile tartıştı.

Niğde’de 2 çırağa demir sopalı dehşet iddiası! O berber yeniden gözaltına alındı

Büyüyen tartışmanın ardından S.G. iddiaya göre, 2 çırağı demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı.

Niğde’de 2 çırağa demir sopalı dehşet iddiası! O berber yeniden gözaltına alındı

Çıraklar, temizliği bitirdikten sonra eve giderek durumu ailelerine anlattı. Çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aileleri, polise gidip S.G.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcının karara itirazı üzerine berber S.G., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. S.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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