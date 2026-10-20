Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığının 2027 yılına yönelik personel planlamasında ayrılan kontenjanlar kesinleşti. 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin branş ve pozisyon dağılımı açıklanırken hekim dışı personel alımına ilişkin başvuru takvimi ve kılavuz için de Bakanlıktan gelecek duyuru bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığında 2027 yılında uygulanacak sözleşmeli personel istihdamına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 17 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/339 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 31 bin 54 sağlık personeli pozisyonunun hizmet birimlerine göre dağılımı belirlendi.
Atama ve yerleştirme işlemlerine ilişkin ayrıntılar, ilgili kurumlar tarafından yayımlanacak duyurularla açıklığa kavuşacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Resmi Gazete'deki kararla sağlık personeli istihdamında en geniş kontenjan uzman hekimlere ayrıldı. Toplam 31 bin 54 pozisyonun 25 bin 955'i uzman tabipler, 5 bin 61'i ise tabipler için belirlendi. Hekim kadrolarının yanı sıra sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarına da sınırlı sayıda pozisyon ayrıldı.
2027 yılı sözleşmeli sağlık personeli unvan dağılımı şöyle:
Uzman tabip: 25.955
Tabip: 5.061
Sağlık memuru: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
Sağlık teknikeri: 1
SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Sağlık sektöründe kamuya geçiş ya da sözleşmeli pozisyonlarda görev alma imkanı bekleyen adaylar için branş dağılımının ardından başvuru süreci de dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Resmi Gazete kararıyla hizmet birimleri ve pozisyon sayıları belirlenirken başvuru tarihleri ve yerleştirme koşulları ayrıca ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları için başvuru adresi ve izlenecek yol, yayımlanacak ilanların niteliğine göre belirlenecek. Önceki 4924 kapsamındaki yerleştirmelerde il sağlık müdürlükleri tarafından boş pozisyon listeleri, başvuru formları ve yerleştirme takvimleri ayrı ayrı duyuruldu.
2027 yılına ilişkin başvuru koşulları ise henüz kesinleşmedi. Adaylar, Sağlık Bakanlığının saglik.gov.tr, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yhgm.saglik.gov.tr adresleri ile ilgili il sağlık müdürlüklerinin resmi duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.