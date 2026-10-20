Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığında sözleşmeli olarak istihdam edilecek sağlık personeline ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hastanelerden sağlık evlerine kadar farklı hizmet birimlerini kapsayan 31 bin kişilik pozisyon dağılımı belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar... HABER MERKEZİ









Sağlık Bakanlığının 2027 yılına yönelik personel planlamasında ayrılan kontenjanlar kesinleşti. 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin branş ve pozisyon dağılımı açıklanırken hekim dışı personel alımına ilişkin başvuru takvimi ve kılavuz için de Bakanlıktan gelecek duyuru bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? Sağlık Bakanlığında 2027 yılında uygulanacak sözleşmeli personel istihdamına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 17 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/339 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 31 bin 54 sağlık personeli pozisyonunun hizmet birimlerine göre dağılımı belirlendi. Atama ve yerleştirme işlemlerine ilişkin ayrıntılar, ilgili kurumlar tarafından yayımlanacak duyurularla açıklığa kavuşacak.