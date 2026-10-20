ŞOK'TA HAFTANIN DEV FIRSATLARI BAŞLIYOR! Evin tüm ihtiyaçları ŞOK'ta! ŞOK aktüel 21-27 Ekim 2026 kataloğu

ŞOK marketlerde bu hafta dev kampanya başlıyor. Tüketicilerin merakla beklediği 21-27 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı. Mutfak gereçlerinden ısıtıcılara, ev tekstilinden pratik ev aletlerine kadar raflara gelecek indirimli ürünler belli oldu. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi fırsatlar var? İşte detaylar…
ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU