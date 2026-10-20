  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam ŞOK'TA HAFTANIN DEV FIRSATLARI BAŞLIYOR! Evin tüm ihtiyaçları ŞOK'ta! ŞOK aktüel 21-27 Ekim 2026 kataloğu

ŞOK'TA HAFTANIN DEV FIRSATLARI BAŞLIYOR! Evin tüm ihtiyaçları ŞOK'ta! ŞOK aktüel 21-27 Ekim 2026 kataloğu

Mutfak alışverişinden ev tekstiline, kışlık ihtiyaçlardan küçük ev aletlerine kadar yüzlerce ürün raflardaki yerini alıyor! ŞOK 21-27 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta güveç tencereden balık tavasına, pazar arabasından battaniyelere kadar sürpriz indirimler var. İşte haftanın öne çıkan tüm fırsatları ve indirimli fiyat listesi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

ŞOK marketlerde bu hafta dev kampanya başlıyor. Tüketicilerin merakla beklediği 21-27 Ekim aktüel indirim listesi yayınlandı. Mutfak gereçlerinden ısıtıcılara, ev tekstilinden pratik ev aletlerine kadar raflara gelecek indirimli ürünler belli oldu. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi fırsatlar var? İşte detaylar…

ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2026 KATALOĞU

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA