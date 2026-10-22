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Haberler Yaşam MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? | MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 EKİM MASTERCHEF BÖLÜMÜ...

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? | MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 EKİM MASTERCHEF BÖLÜMÜ...

MasterChef Türkiye’de 21 Ekim 2026 Çarşamba akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele kızışıyor. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede bireysel dokunulmazlığın sahibi ve eleme potasına giren yarışmacılar merak konusu oldu. İşte 21 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununda kazanan takım…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MasterChef Türkiye'de 21 Ekim Çarşamba akşamı dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar eleme potasından uzak kalmak için tüm hünerlerini sergilerken, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve gecenin eleme adayları izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte 21 Ekim MasterChef Türkiye bölümü…

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları, dokunulmazlığı kaybeden mavi takımdan seçildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar, eleme potasına Ayşe'yi gönderdi.

OYLAMADA EYÜP CAN YAZILDI

Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu MasterChef'te 4. eleme adayı Eyyüp Can oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Enes, Emre, Ayşe ve Eyyüp Can olarak belirlendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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