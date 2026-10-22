MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? | MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 EKİM MASTERCHEF BÖLÜMÜ...

MasterChef Türkiye 'de 21 Ekim Çarşamba akşamı dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar eleme potasından uzak kalmak için tüm hünerlerini sergilerken, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve gecenin eleme adayları izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte 21 Ekim MasterChef Türkiye bölümü…

OYLAMADA EYÜP CAN YAZILDI

Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu MasterChef'te 4. eleme adayı Eyyüp Can oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Enes, Emre, Ayşe ve Eyyüp Can olarak belirlendi.