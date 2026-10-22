VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 VGM burs sonuçları belli oldu mu?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs başvuruları tamamlandı. Aylık 1.750 TL eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler ve velileri, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte burs sürecine ilişkin merak edilenler…
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim burs başvuruları, 6 Ekim'de başladı ve 20 Ekim 2026 Salı günü saat 23.59'da sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler, burs almaya hak kazanan öğrencilerin açıklanacağı tarihe çevrildi.
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Sonuç takvimine ilişkin açıklama yapıldığında öğrenciler, burs başvurularının değerlendirme sonuçlarını Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar ise 31 Ekim 2025 tarihinde ilan edilmişti. Ancak geçen yılın takvimi, bu yılki sonuçların aynı tarihte açıklanacağı anlamına gelmiyor.
VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
VGM burs başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçlar açıklandığında burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını internet üzerinden öğrenebilecek.
Sonuçları takip etmek isteyen öğrencilerin Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesini ziyaret etmesi gerekiyor. Duyurular ve sonuç sorgulama bağlantısı için VGM'nin resmi internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrencilerin, burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını kontrol ederek sonraki işlemlere ilişkin duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.
VGM BURSU NE KADAR, KAÇ AY ÖDENECEK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında VGM ortaöğrenim bursu aylık 1.750 TL olarak belirlendi. Burs almaya hak kazanan öğrencilere eğitim öğretim dönemi boyunca dokuz ay ödeme yapılması planlanıyor.
Ekim-haziran dönemini kapsayan burs desteği, öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ödemelerin başlangıcı ve burs işlemlerine ilişkin ayrıntıların resmi duyurular doğrultusunda takip edilmesi gerekiyor.
VGM BURSUNU KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuç duyurusunda belirtilen işlemleri ve belge teslim koşullarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli belgelerin ilgili Bölge Müdürlüğüne iletilmesi ve ödeme işlemleri için istenen bilgilerin tamamlanması önem taşıyor.
VGM BURS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
VGM burs ödemelerinin her ayın 10'una kadar öğrencilerin hesaplarına aktarılması öngörülüyor. İlk ödeme ve geçmiş aylara ait hak edişlerin yatırılmasına ilişkin ayrıntılar ise kurumun açıklamaları doğrultusunda netleşecek.
Öğrenciler ve veliler, sonuç tarihi, ödeme takvimi ve gerekli belgelerle ilgili güncel bilgiler için VGM'nin resmi duyurularını takip edebilir.