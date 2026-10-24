Pazar kahvaltısına ne yapsam diyenlere! Fırından çıkan kokusu evi sarıyor: Sonbaharın en güzel cevizli kek tarifi

Sonbahar aylarında evde geçirilen pazar sabahları, fırından yayılan mis gibi kek kokusuyla daha keyifli hale geliyor. Özellikle kahvaltı sofralarında çayla birlikte tüketilebilen cevizli kek, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu lezzetiyle dikkat çekiyor. Evde kolayca bulunan malzemelerle hazırlanan bu tarif, uzun uğraşlar gerektirmeden yumuşacık bir kek yapmak isteyenlere hitap ediyor. Peki, sonbahar pazar kahvaltısına yakışan cevizli kek nasıl yapılır? İşte malzemeleri, hazırlanışı ve lezzet sırları…
CEVİZLİ KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
Pazar kahvaltısına kısa sürede hazırlanabilecek cevizli kek için mutfakta uzun süre vakit geçirmek gerekmiyor. Temel kek malzemeleri ve bol cevizle hazırlanan bu tarif, yaklaşık 10 dakikalık hazırlık süresiyle öne çıkıyor.
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
İsteğe bağlı 1 çay kaşığı tarçın
PRATİK CEVİZLİ KEK NASIL YAPILIR?
Cevizli kek tarifinde doğru karıştırma sırası ve fırın sıcaklığı, kekin yumuşak dokusunu korumasında önemli rol oynuyor. İşte evde kolayca uygulanabilecek adım adım hazırlanışı:
Yumurta ve şekeri çırpın: Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kapta, karışım açık renk alıp köpürene kadar çırpın.
Sıvı malzemeleri ekleyin: Sütü ve sıvı yağı ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Kuru malzemeleri karıştırın: Unu, kabartma tozunu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar fazla çırpmadan karıştırın.
Cevizleri ilave edin: İri çekilmiş cevizleri ve arzu ederseniz tarçını ekleyerek spatulayla karıştırın.
Fırına verin: Yağlanmış kek kalıbına döktüğünüz karışımı, önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-45 dakika pişirin.
Dinlendirerek servis edin: Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin. Fırından çıkardığınız keki biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.
Hazırlık süresi yaklaşık 10 dakika, pişirme süresi ise 35-45 dakika olan bu tarif, pazar kahvaltısı öncesinde kolayca hazırlanabiliyor. Fırınların pişirme performansı değişebildiği için son dakikalarda kekin durumunu kontrol etmek gerekiyor.
SONBAHAR KAHVALTISINDA CEVİZLİ KEKİN LEZZET SIRLARI
Cevizli kekin hem yumuşak hem de aromatik olması için birkaç küçük ayrıntıya dikkat etmek yeterli oluyor. Özellikle sonbaharın serin sabahlarında tarçınla zenginleştirilen cevizli kek, sıcak çay eşliğinde kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katıyor.
Kekin daha iyi kabarması için yumurta ve sütün oda sıcaklığında olması öneriliyor. Unun kontrollü eklenmesi ve karışımın gereğinden fazla çırpılmaması da kekin dokusunun sertleşmesini önlemeye yardımcı oluyor. Cevizlerin çok ince öğütülmemesi ise her dilimde belirgin bir ceviz aroması alınmasını sağlıyor.
Fırından çıkan kekin hemen kesilmemesi, birkaç dakika dinlendirilmesi de dağılmadan dilimlenmesine yardımcı oluyor. Üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilebilen cevizli kek, isteğe bağlı olarak elma dilimleri veya tarçınla da tamamlanabiliyor.