Pazar kahvaltısına ne yapsam diyenlere! Fırından çıkan kokusu evi sarıyor: Sonbaharın en güzel cevizli kek tarifi

SONBAHAR KAHVALTISINDA CEVİZLİ KEKİN LEZZET SIRLARI

Cevizli kekin hem yumuşak hem de aromatik olması için birkaç küçük ayrıntıya dikkat etmek yeterli oluyor. Özellikle sonbaharın serin sabahlarında tarçınla zenginleştirilen cevizli kek, sıcak çay eşliğinde kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katıyor.

Kekin daha iyi kabarması için yumurta ve sütün oda sıcaklığında olması öneriliyor. Unun kontrollü eklenmesi ve karışımın gereğinden fazla çırpılmaması da kekin dokusunun sertleşmesini önlemeye yardımcı oluyor. Cevizlerin çok ince öğütülmemesi ise her dilimde belirgin bir ceviz aroması alınmasını sağlıyor.

Fırından çıkan kekin hemen kesilmemesi, birkaç dakika dinlendirilmesi de dağılmadan dilimlenmesine yardımcı oluyor. Üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilebilen cevizli kek, isteğe bağlı olarak elma dilimleri veya tarçınla da tamamlanabiliyor.