2026 KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLA | Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başladı ve 12.25'te tamamlandı.
ÖSYM'nin sınav kuralları gereğince saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına girişine izin verilmedi.
Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre tanındı. Ek süre hakkı bulunan adaylar için ilgili sınav kuralları uygulandı.
ERİŞİME AÇILDI!
25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının (2026-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u erişime açıldı.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Ekim 2026 tarihinde saat 13.15'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (%10)
KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI, CEVAPLARI, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim lise sınavının soruları ve cevapları sınav sona erdikten sonra gün içinde açıklanması bekleniyor.
ÖSYM'nin sınav takvimindeki bilgiye göre de KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.