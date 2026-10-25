2026 KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLA | Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav kuralları gereğince saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına girişine izin verilmedi.

Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre tanındı. Ek süre hakkı bulunan adaylar için ilgili sınav kuralları uygulandı.