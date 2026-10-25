Haberler İzmir İzmir'den ev alacaklar dikkat! Gayrimenkulün en yeni gözdesi: Çeşme ve Urla'yı tahtından mı edecek? İzmir'den ev alacaklar dikkat! Gayrimenkulün en yeni gözdesi: Çeşme ve Urla'yı tahtından mı edecek? Son dakika İzmir haberler... İzmir’de ev ve arsa alacakların gözü bu habere çevrildi! Şehir merkezindeki yüksek fiyatlara alternatif olarak doğan ve 1 yılda primi katlanan o ilçe neresi? Gayrimenkulün yeni haritasında yıldızı parlayan bölgenin tüm detayları haberimizde... HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberler... İzmir gayrimenkul piyasasında tüm ezberler bozuldu! Çeşme ve Urla'daki astronomik fiyatlardan kaçan yatırımcılar, kentin o bölgesine akın ediyor. Emlak uzmanlarının 'yeni altın madeni' olarak işaret ettiği ilçede fiyatlar katlanarak artarken, erken davrananlar kazandı. İşte İzmir'in değerlenme rekoru kıran o yeni cazibe merkezi ve son rakamlar...

1. MENEMEN & SEYREK (YÜKSEK KİRA GETİRİSİ VE YENİ YAPI STOĞU)

Neden Cazibe Merkezi?: İZBAN ulaşım kolaylığı, bakir imar alanları ve konumu nedeniyle hızlı değer kazanan lokasyonlardan biridir.



İzmir genelinde amortisman (geri dönüş) süresi en kısa ve brüt kira getirisi en yüksek bölgeler arasında yer almaktadır. Hem yatırımcıların hem de genç profesyonellerin ilk tercihlerindendir.