İzmir'den ev alacaklar dikkat! Gayrimenkulün en yeni gözdesi: Çeşme ve Urla'yı tahtından mı edecek?

Son dakika İzmir haberler... İzmir gayrimenkul piyasasında tüm ezberler bozuldu! Çeşme ve Urla'daki astronomik fiyatlardan kaçan yatırımcılar, kentin o bölgesine akın ediyor. Emlak uzmanlarının 'yeni altın madeni' olarak işaret ettiği ilçede fiyatlar katlanarak artarken, erken davrananlar kazandı. İşte İzmir'in değerlenme rekoru kıran o yeni cazibe merkezi ve son rakamlar...
1. MENEMEN & SEYREK (YÜKSEK KİRA GETİRİSİ VE YENİ YAPI STOĞU)
Neden Cazibe Merkezi?: İZBAN ulaşım kolaylığı, bakir imar alanları ve konumu nedeniyle hızlı değer kazanan lokasyonlardan biridir.
İzmir genelinde amortisman (geri dönüş) süresi en kısa ve brüt kira getirisi en yüksek bölgeler arasında yer almaktadır. Hem yatırımcıların hem de genç profesyonellerin ilk tercihlerindendir.
2. DİKİLİ & BADEMLİ AKSI (KUZEY EGE'NİN YENİ YILDIZI)
Neden Cazibe Merkezi?: Çeşme ve Urla hattındaki fiyat doygunluğunun ardından yatırımcıların ve yaz-kış oturmak isteyenlerin yöneldiği yeni bölgedir.
Müstakil yaşam, bakir koylar (Bademli) ve markalı konut projeleriyle özellikle üst düzey yatırımcı kitlesinin dikkatini çekmektedir.
3. TORBALI (SANAYİ, GÖÇ VE ARSA YATIRIMI)
Neden Cazibe Merkezi?: İzmir Sanayi Odası ve lojistik hatlarına yakınlığı, hızla artan nüfus ve ulaşım imkanları ile dikkat çekmektedir.
Uygun fiyatlı konut satışı, arsa/tarla yatırımları ve müstakil ev projeleriyle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için cazibe odağıdır.
4. BAYRAKLI & SALHANE ("YENİ KENT MERKEZİ" VE GÖKDELENLER BÖLGESİ)
Neden Cazibe Merkezi?: İzmir'in finans ve ticari plazalar bölgesi olarak planlanan ana aksıdır.
Markalı rezidanslar, yüksek katlı projeler (home-ofis) ve kentsel dönüşümle birlikte nitelikli konut arayanların odağında yer almaktadır.