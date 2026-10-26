A101’de yeni hafta fırsatları: 29 Ekim’de satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu

A101 aktüel 29 Ekim kataloğu yayımlandı. Yeni haftada satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyen müşteriler, katalogda yer alan fırsatlara ve fiyatlara odaklandı. Ev ve mutfak ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine kadar uzanan ürün seçenekleriyle A101 29 Ekim kataloğu, haftalık alışveriş planı yapanların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.





A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

Hava Temizleyici 2.999 TL

Dijital Mikrodalga 3.499 TL

Narenciye Sıkacağı 999 TL

Doğrayıcı 1.299 TL

Şarjlı Masa Lambası 459 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL

Seramik Tabanlı Ütü 799 TL

Elektrikli Çelik Çay Makinesi 1.699 TL