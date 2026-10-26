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Haberler Yaşam A101’de yeni hafta fırsatları: 29 Ekim’de satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu

A101’de yeni hafta fırsatları: 29 Ekim’de satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu

A101 29 Ekim aktüel ürünler kataloğu, bu hafta alışveriş yapmayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Küçük ev aletlerinden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden gıda ve temizlik ürünlerine kadar birçok seçenek yeni katalogda bir araya geliyor. Mikrodalga, tost makinesi, hava temizleyici ve halı yıkama makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

A101 aktüel 29 Ekim kataloğu yayımlandı. Yeni haftada satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyen müşteriler, katalogda yer alan fırsatlara ve fiyatlara odaklandı. Ev ve mutfak ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine kadar uzanan ürün seçenekleriyle A101 29 Ekim kataloğu, haftalık alışveriş planı yapanların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

Hava Temizleyici 2.999 TL

Dijital Mikrodalga 3.499 TL

Narenciye Sıkacağı 999 TL

Doğrayıcı 1.299 TL

Şarjlı Masa Lambası 459 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL

Seramik Tabanlı Ütü 799 TL

Elektrikli Çelik Çay Makinesi 1.699 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

Kuruyemiş 150g 159,50 TL

Sarı Leblebi Kuru Üzüm karışımı 200g 59,50 TL

Kakule Aromalı Dibek Kahvesi 100g 99,50 TL

6*1L Su 109,50 TL

Hindiba Kahvesi 150g 125 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

Çamaşır Sodası 500g 69 TL

Leke Çıkarıcı Sprey 99 TL

Parfüm EDP 369 TL

Keratin Şaç Bakım Şampuanı 179 TL

Kefir 250 ml 49,50 TL

Tam Buğdaylı Lavaş 6'lı 47,50 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

Tencere Seti 1.199 TL

Kristal Kaşık 12'li / Çay Tabağı 6'lı 59,50 TL

Tava ve Sahan Seti 879 TL

Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 199 TL

Ahşap Ayaklı Cam Sunumluk 199 TL

Kesim Panosu 3'lü 179 TL

Boncuklu Hasır Tepsi 249 TL

3 Bölmeli Buzdolabı Organizeri 139 TL

Ayaklı Aynalı Sunumluk 249 TL

3'lü Rimli Su Bardağı 219 TL

2'li Çift Renkli Salata Servis Seti 49,50 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

Koltuk Örtüsü 199 TL

Bambu Kapak Cam Sıvı Sabunluk 99,50 TL

Tuvalet Kağıdı / Askılı Banyo Rafı 249 TL

Çift Ayakkabı Rampası 39,50 TL

3 Çekmeceli Organizer 59,50 TL

Makyaj Organizeri 199 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

No-Frost Buzdolabı 28.999 TL

Bulaşık Makinesi 14.999 TL

Çamaşır Makinesi 18.999 TL

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

Çantalı Portatif Ocak 1.299 TL

USB Şarjlı El Feneri 149 TL

LED Işıklı Disko Topu 399 TL

Turbo Kamp Ocağı 319 TL

Gaz Kartuşu 279 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! 29 Ekim A101 kataloğunda deterjanlar, mikrodalga, hava temizleyici,

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

Katlı Balıkçılık Organizer Kutu 329 TL

Olta Makinesi 1.449 TL

Olta Seti 549 TL

Olta Kamışı 929 TL

Misina Sarma Aparatı 69,50 TL

Olta Ucu Işığı 75 TL

Taşıma Kutulu 5 Bölmeli Olta Seti 749 TL

Yem Bağlama İpi 2'li 99,50 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! 29 Ekim A101 kataloğunda deterjanlar, mikrodalga, hava temizleyici,

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

Sürpriz Yumurta 145 TL

Toy Story Figürleri 349 TL

2'li Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 179 TL

Tetris Kutu Oyunu 169 TL

Bebek Puzzle 99,50 TL

3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 599 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! 29 Ekim A101 kataloğunda deterjanlar, mikrodalga, hava temizleyici,

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

Sütlü Kaşık Çikolata 6'lı 65 TL

Antep Fıstıklı Gofret 350g 75 TL

Karışık Kuruyemişli Lokum 200g 169,50 TL

İlikli Kemik Sulu Karışık Sebzeli Çorba 120g 72,50 TL

Muzlu Bisküvili Muhallebi 120g 54 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! 29 Ekim A101 kataloğunda deterjanlar, mikrodalga, hava temizleyici,

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet 24.990 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA! 29 Ekim A101 kataloğunda deterjanlar, mikrodalga, hava temizleyici,

A101 AKTÜEL 29 EKİM 2026 KATALOĞU

55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 28.999 TL

50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL

65" 4K Whale QLED TV 27.499 TL

55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL

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