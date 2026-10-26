KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama gsb.gov.tr

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme süreci, sonuçların ilan edilmesi ve gerekli onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürütülecek. Hak sahiplerinin, kendilerine tanınan süre içinde taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor.

2026-2027 dönemi için ilk ödemelerin yapılacağı tarihe ilişkin kesin bir takvim açıklanmadığından öğrencilerin GSB'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.