MASTERCHEF KİM ELENDİ? 25 EKİM MASTERCHEF VEDA EDEN İSİM KİM?

Masterchef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar en iyi tabaklarını çıkararak yarışmada kalmak için mücadele ettiler. Peki yarışmaya kim veda etti. İşte elenen isim...