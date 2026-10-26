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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 25 EKİM MASTERCHEF VEDA EDEN İSİM KİM?

Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en iyi tabakları sunarak yarışmada kalmak için mücadele ettiler. Peki Masterchef Türkiye'de kim elendi? Yarışmaya kim veda etti? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Masterchef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar en iyi tabaklarını çıkararak yarışmada kalmak için mücadele ettiler. Peki yarışmaya kim veda etti. İşte elenen isim...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te eleme adayı olarak sekiz yarışmacının ismi belirlendi.

Enes
Emre
Ayşe
Eyyüp Can
Nilay
Burçin
Tolgahan
Hasan Alp

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER ÇIKTI?

İzleyenler tarafından ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de dün gece eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme potasına giren isimler Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp olmuştu. Şefler ilk turda potaya giren 8 yarışmacıdan siyah sarımsak ile yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim Emre oldu.

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