Yıldız falınız

KOÇ

Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Ailevi değerlerinizi ön plana çıkaracak ve ailenizle birlikte olmak isteyeceksiniz.

BOĞA

Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılı davranıyorsunuz.

İKİZLER

Duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. Yapacağınız çalışmaların altyapısını oluşturmak için zamana ihtiyacınız var. Süregelen konuları takip edin. Yeniliklerden uzak kalın.

YENGEÇ

Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili yapacağınız konuşmalar, yaratıcılığınız konusunda size yeni ufuklar açacaktır.

ASLAN

Güneş, kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerliyor ve arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınızın çok yüksek olduğu bir gün. Yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı avantajları düşünürseniz daha da hızlanmalısınız.

BAŞAK

Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

TERAZİ

Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için çevrenize farklı gelebilirsiniz. Yapacağınız kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.

AKREP

Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Plüton, maddi konularda temkinli olmanızı gerektiriyor. Neptün Balık burcunda geri giderken duyguların hafife alınmayacağını biliyor, bu nedenle tuhaf ilişkilere kalbinizi daima kapalı tutuyorsunuz.

YAY

Dağınık insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hâkim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Olaylara daha esnek bakmalısınız.

OĞLAK

Cesur davranıyor ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Neptün Koç burcunda geri giderken çevrenizde kurduğunuz sağlam dostlukların yapıcı etkisini gördükçe mutlu olacaksınız. Pürüzlerden kurtulmalısınız.

KOVA

Arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser yaklaşabilirsiniz. Siz sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.

BALIK

Aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılıyor. Çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz. Kendinize olan güveninizi çevrenize de yansıtmalısınız.