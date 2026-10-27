26 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | DÜN EN ÇOK HANGİ DİZİ İZLENDİ?

26 Ekim 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon izleyicileri ve ekranların iddialı yapımlarını takip edenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve programlar arasında Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapımın hangisi olduğu araştırılıyor.