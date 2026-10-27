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Haberler Yaşam 26 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | DÜN EN ÇOK HANGİ DİZİ İZLENDİ?

26 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | DÜN EN ÇOK HANGİ DİZİ İZLENDİ?

26 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklanırken en çok izlenen yapım belli oldu. Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul ve MasterChef Türkiye’nin izlenme oranları tek tek açıklandı. Yapımlar arasındaki rekabet kızışırken zirveye yerleşen isim merak uyandırdı. İşte 26 Ekim reyting sonuçları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

26 Ekim 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon izleyicileri ve ekranların iddialı yapımlarını takip edenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve programlar arasında Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapımın hangisi olduğu araştırılıyor.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait Total, AB ve ABC1 verileri açıklandı;

26 EKİM 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 - Uzak Şehir

2 - Altı Üstü İstanbul

3 - Uzak Şehir (Özet)

26 EKİM 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

1 - Uzak Şehir Kanal D

2 - Ana Haber

3 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

26 EKİM 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

1 - Uzak Şehir

2 - Altı Üstü İstanbul

3 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

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