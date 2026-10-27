28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim 2026 resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 29 Ekim'de kamu kurumları ve okullar tatil olacak. Bankalar ve özel sektör iş yerlerinde de resmi tatil düzenlemeleri geçerli olacak. Ancak sağlık hizmetleri ve kesintisiz hizmet veren bazı birimlerde çalışma düzeni farklılık gösterebilecek.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim Çarşamba günü okullarda eğitim, resmi tatilin başladığı saat olan 13.00'e kadar devam edecek. Öğrenciler ve öğretmenler öğleden sonra resmi tatil kapsamında izinli olacak. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda ders yapılmayacak.
28-29 EKİM'DE BANKALAR VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
28 Ekim Çarşamba günü kamu kurumlarında mesai genel olarak saat 13.00'e kadar sürecek. Öğleden sonra resmi tatil nedeniyle hizmetler duracak veya sınırlı şekilde sürdürülecek. 29 Ekim Perşembe günü ise kamu kurumları ve bankalar resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Acil sağlık hizmetleri ve nöbetçi birimler hizmet vermeye devam edecek.
ÖZEL SEKTÖRDE 28 EKİM VE 29 EKİM MESAİSİ NASIL OLACAK?
Özel sektörde çalışanların tatil ve ücret uygulamaları da merak ediliyor. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra ve 29 Ekim günü çalışılması halinde, çalışanların ücret hakları ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilecek. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.