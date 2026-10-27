Haberler Yaşam 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim 2026 resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim 2026 resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişinin gözü tatil takvimine çevrildi. Okullar, bankalar ve kamu kurumlarıyla ilgili merak edilen ayrıntılar belli oldu. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim 2026 resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler... HABER MERKEZİ









29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 29 Ekim'de kamu kurumları ve okullar tatil olacak. Bankalar ve özel sektör iş yerlerinde de resmi tatil düzenlemeleri geçerli olacak. Ancak sağlık hizmetleri ve kesintisiz hizmet veren bazı birimlerde çalışma düzeni farklılık gösterebilecek.

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 28 Ekim Çarşamba günü okullarda eğitim, resmi tatilin başladığı saat olan 13.00'e kadar devam edecek. Öğrenciler ve öğretmenler öğleden sonra resmi tatil kapsamında izinli olacak. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda ders yapılmayacak.