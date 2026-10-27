Haberler Yaşam 29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma hangi illerde ücretsiz? İzmir, İstanbul, Ankara... 29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma hangi illerde ücretsiz? İzmir, İstanbul, Ankara... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Peki, İETT, metrobüs, Marmaray, EGO, ESHOT ve İZBAN ücretsiz mi? İşte 29 Ekim 2026’da şehir şehir toplu taşımada merak edilen tüm detaylar… HABER MERKEZİ









29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla milyonlarca vatandaşın gözü toplu taşıma ücretlerine çevrildi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacağı duyuruldu. Peki, bayramda İETT, metrobüs, Marmaray, EGO, ESHOT ve İZBAN bedava mı olacak? İşte 29 Ekim 2026 için İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin ayrıntılar…

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma kullanacak vatandaşları ilgilendiren ücretsiz ulaşım kararı açıklandı. 23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli raylı sistem hatlarında 29 Ekim Perşembe günü ulaşım ücretsiz olacak. Peki, İETT, metrobüs, Marmaray, EGO, ESHOT ve İZBAN ücretsiz mi? İşte şehir şehir ücretsiz ulaşım uygulanacak hatlar ve merak edilen detaylar…