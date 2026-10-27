29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma hangi illerde ücretsiz? İzmir, İstanbul, Ankara...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla milyonlarca vatandaşın gözü toplu taşıma ücretlerine çevrildi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacağı duyuruldu. Peki, bayramda İETT, metrobüs, Marmaray, EGO, ESHOT ve İZBAN bedava mı olacak? İşte 29 Ekim 2026 için İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin ayrıntılar…
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma kullanacak vatandaşları ilgilendiren ücretsiz ulaşım kararı açıklandı. 23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli raylı sistem hatlarında 29 Ekim Perşembe günü ulaşım ücretsiz olacak. Peki, İETT, metrobüs, Marmaray, EGO, ESHOT ve İZBAN ücretsiz mi? İşte şehir şehir ücretsiz ulaşım uygulanacak hatlar ve merak edilen detaylar…
29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?
Cumhuriyet Bayramı kapsamında yayımlanan karar doğrultusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı belirli raylı sistem hatlarında yolculardan ücret alınmayacak. Ücretsiz ulaşım uygulaması İstanbul, Ankara ve İzmir'deki toplam beş hattı kapsıyor.
29 Ekim Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek hatlar şöyle:
İstanbul: Marmaray
İstanbul: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
İstanbul: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
Ankara: Başkentray
İzmir: İZBAN
Kararın yalnızca belirtilen hatları kapsadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Diğer toplu taşıma araçlarında uygulanacak ücret tarifeleri için ilgili belediyelerin açıklamalarının takip edilmesi önem taşıyor.
29 EKİM İSTANBUL'DA İETT, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Bu hatları kullanacak yolcular, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücret ödemeden seyahat edebilecek.
İETT otobüsleri, metrobüs, diğer metro hatları, tramvaylar ve vapurlar ise söz konusu karar kapsamında yer almıyor. Bu araçlarda ücretsiz ulaşım uygulanıp uygulanmayacağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin alacağı kararlar ve yapacağı duyurular doğrultusunda netleşecek.
Dolayısıyla Marmaray ve diğer belirtilen raylı sistem hatları için alınan ücretsiz ulaşım kararı, İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı anlamına gelmiyor.