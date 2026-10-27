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Haberler Yaşam A101 YENİ HAFTA KATALOG! 29 Ekim'de harika aktüel ürünler var! Gıda, teknoloji, giyim...

A101 YENİ HAFTA KATALOG! 29 Ekim'de harika aktüel ürünler var! Gıda, teknoloji, giyim...

A101 mağazalarında bu hafta 29 Ekim Perşembe günü başlayacak olan aktüel ürünler fırsatları belli oldu! Elektrikli mopedden çocuk ATV'sine, SEG marka beyaz eşyalardan tencere-tava ve Türk kahvesi makinesine kadar yüzlerce üründe büyük indirim var. Peki bu hafta A101'de hangi ürün kaç TL'den satılacak? İşte A101 29 Ekim 2026 aktüel kataloğunun tamamı ve indirimli fiyat listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

A101'de bu hafta perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğu erişime açıldı.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 29 EKİM 2026

Erkek Ekose Pijama Takımı 499 TL

Kadın Kalpli Pijama Takımı 499 TL

Erkek Büyük Beden Oduncu Gömlek 499 TL

2 Katlı Plastik Şampuanlık 109 TL

Metaltex Tuvalet Kağıdı / Askılı Banyo Rafı 249 TL

Kalpli Takı Kutusu 99,50 TL

Makyaj Organizeri 199 TL

Bambu Kapaklı Cam Sıvı Sabunluk (500 ml) 99,50 TL

Renkli Top Yapay Çiçek 129 TL

Çift Ayakkabı Rampası 39,50 TL

Vakumlu Poşet Seti (3'lü) 169 TL


Volta VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: 24.990 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL

Volta VM4P 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL

Oyuncak Sürpriz Yumurta — 145 TL

Oyuncak Toy Story Figürleri — 349 TL

Sesli Çılgın Araçlar Otomobil/Jip — 249 TL

Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma — 599 TL

Oyuncak Oyun Otobüsleri — 549 TL

Ahşap Maket Boyama Seti — 169 TL

Oyuncak Sürtmeli Arabalar — 119 TL

Oyuncak Alnira Seyahat Seti — 229 TL

Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 2'li — 179 TL

Tetris Kutu Oyunu — 169 TL

Mikro Blok 440 Parça — 499 TL

Bebek Puzzle — 99,50 TL

Nordmende 65" QLED 4K Android TV: 27.499 TL

Fobem 55" 4K Ultra HD Android WhaleOS 10 QLED TV: 22.999 TL

Valeria Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü: 229 TL

Valeria Rimli Su Bardağı 3'lü: 219 TL

Kristal Kapaklı Çay Tabağı 6'lı: 59,50 TL

3 Bölmeli Oval Çerezlik: 119 TL

Çelik Termos 2 L: 799 TL

2 Kişilik Porselen Fincan Takımı: 379 TL

Pipetli Çelik Termos 360 ml: 399 TL

Figürlü Silikon Spatula: 119 TL

Figürlü Silikon Uçlu Çelik Maşa: 119 TL

Paşabahçe Bardak 6'lı: 149 TL

Rimli Kahve Yanı Bardağı 6'lı: 199 TL

Kurdele Detaylı Cam Şekerlik: 149 TL

Ahşap Ayaklı Cam Sunumluk: 199 TL

Ayaklı Aynalı Sunumluk: 249 TL

Boncuklu Hasır Tepsi: 249 TL

Dikdörtgen Kulplu Tepsi: 149 TL

Soyacak ve 3 Bıçak Seti: 89,50 TL

Meyve Bıçağı: 49,50 TL

Desenli Mutfak Makası: 59,50 TL

65 inç iFFALCON U65A: 33.999 TL

55 inç iFFALCON U65A: 21.999 TL

32 inç iFFALCON S55A: 10.499 TL

Tambol Mini 240 g — 259,50 TL

Tambol Şekeri Meyveden Çikolata 77 g — 75 TL

Kahve Dünyası Sütlü Kaşık Çikolata 48 g — 65 TL

Kahve Dünyası Tuzlu Karamelli Çikolatalı Patlamış Mısır 80 g — 39,50 TL

Hero Baby İkili Meyve Sulu Karışık Sebzeli Çorba 120 g — 72,50 TL

Hero Baby Muzlu Bisküvili Muhallebi 120 g — 54 TL

Funvesta Baby Dino Yumurta 6,5 g — 34,50 TL

Toy Nero Bebek Arabası — 79,50 TL

Friskies Yetişkin Kümes Hayvanlı Kuru Mama (1,5 kg): 367 TL

Friskies Somonlu Kedi Yaş Mama (85 g): 25,50 TL

Friskies Sığır Etli Kedi Yaş Mama (85 g): 25,50 TL

Kinder Sütlü Dilimli – 22,50 TL

Lavita Spontol – 49,50 TL

Sütas Krem Peynir 400 g – 129,50 TL

Kefir çeşitleri – 49,50 TL

Tam Buğdaylı Lazanya 390 g – 47,50 TL

Tommis Peynirli Zeytin Ezmesi – 35 TL

Tada Konserve Tavuk Fileto 2×135 g – 119,50 TL

Zühre Ana Kozalak Macunu 240 g – 229 TL

Zühre Ana Kids Kakaolu Macun 240 g – 229 TL

Vaseline Hafif Dokulu Nemlendirici Krem 200 ml – 139,50 TL

Aqua Bambu 3 Katlı Tuvalet Kâğıdı 48'li – 309 TL

Aqua Bambu 3 Katlı Kâğıt Havlu 16'lı – 185 TL

Miss Soda Plus Çamaşır Sodası 500 g – 69 TL

Miss Leke Çıkarıcı Sprey 750 ml – 99 TL

Miss Sprey Arap Sabunu 750 ml – 65 TL

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