ATV CANLI İZLE: MÜGE ANLI TATLI SERT PROGRAMI 27 EKİM

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Ekim Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Gündemdeki olayları ve dosyalardaki son gelişmeleri kaçırmak istemeyen izleyiciler, Müge Anlı canlı yayınını izlemek ve son bölümün detaylarına ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte detaylar…