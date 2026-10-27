  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam ATV CANLI İZLE: MÜGE ANLI TATLI SERT PROGRAMI 27 EKİM |

ATV CANLI İZLE: MÜGE ANLI TATLI SERT PROGRAMI 27 EKİM |

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Ekim 2026 Salı günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Programı canlı takip etmek isteyenler yayın saati ve canlı izleme ekranını araştırırken, son bölümde yaşanan gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. 27 Ekim Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Ekim Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Gündemdeki olayları ve dosyalardaki son gelişmeleri kaçırmak istemeyen izleyiciler, Müge Anlı canlı yayınını izlemek ve son bölümün detaylarına ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte detaylar…

2026 ATV FREKANS

2026 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in hafta için her gün saat 10.00'da başlıyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA