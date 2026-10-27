ATV CANLI İZLE: MÜGE ANLI TATLI SERT PROGRAMI 27 EKİM

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Ekim Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Gündemdeki olayları ve dosyalardaki son gelişmeleri kaçırmak istemeyen izleyiciler, Müge Anlı canlı yayınını izlemek ve son bölümün detaylarına ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte detaylar…
2026 ATV FREKANS
2026 atv frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12053 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in hafta için her gün saat 10.00'da başlıyor.