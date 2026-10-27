İstanbul Boğazı çamura bulandı! Sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Boğaz'ın bir bölümü çamurla kaplanarak iki renge bürünürken, ortaya çıkan görüntüler havadan kaydedildi.
DERELERDEN TAŞAN ÇAMUR İSTANBUL BOĞAZI'NA AKTI
Yağışların yoğunluğu sebebiyle oluşan çamurlar derelerden İstanbul Boğazı'na aktı.
DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Çamurla kaplanan deniz iki renge büründü. Denizin çamurlu bölgeleri Beykoz'dan havadan görüntülendi.
YİNE AYNI GÖRÜNTÜ
14 Ekim'de İstanbul'u esir alan ve can kayıplarına neden olan sel felaketinden sonra da benzer görüntüler oluşmuştu. Sağanak sonrası karadan akan çamurlu suyun denize dökülmesiyle özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı; Topkapı Sarayı açıklarına kadar etkili olduğu görüldü. Haliç'teki renk değişimi ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.