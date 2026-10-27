İstanbul Boğazı çamura bulandı! Sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü

YİNE AYNI GÖRÜNTÜ

14 Ekim'de İstanbul'u esir alan ve can kayıplarına neden olan sel felaketinden sonra da benzer görüntüler oluşmuştu. Sağanak sonrası karadan akan çamurlu suyun denize dökülmesiyle özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı; Topkapı Sarayı açıklarına kadar etkili olduğu görüldü. Haliç'teki renk değişimi ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.