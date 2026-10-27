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Haberler Yaşam İstanbul Boğazı çamura bulandı! Sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü

İstanbul Boğazı çamura bulandı! Sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü

Son dakika: İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından Boğaz’ın bir bölümü çamurlu suyla kaplanarak iki farklı renge büründü. Havadan görüntülenen manzara, 14 Ekim’deki sel felaketinin ardından oluşan görüntüleri yeniden hatırlattı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Boğaz'ın bir bölümü çamurla kaplanarak iki renge bürünürken, ortaya çıkan görüntüler havadan kaydedildi.

DERELERDEN TAŞAN ÇAMUR İSTANBUL BOĞAZI'NA AKTI

Yağışların yoğunluğu sebebiyle oluşan çamurlar derelerden İstanbul Boğazı'na aktı.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Çamurla kaplanan deniz iki renge büründü. Denizin çamurlu bölgeleri Beykoz'dan havadan görüntülendi.

YİNE AYNI GÖRÜNTÜ

14 Ekim'de İstanbul'u esir alan ve can kayıplarına neden olan sel felaketinden sonra da benzer görüntüler oluşmuştu. Sağanak sonrası karadan akan çamurlu suyun denize dökülmesiyle özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı; Topkapı Sarayı açıklarına kadar etkili olduğu görüldü. Haliç'teki renk değişimi ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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