ATV CANLI İZLE: MÜGE ANLI 29 EKİM CANLI: Müge Anlı bugün saat kaçta başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 29 Ekim 2026 Perşembe günü yeni bölümüyle gündemde. Programı canlı takip etmek isteyen izleyiciler ATV yayın akışını ve son bölümün izleme bağlantısını merak ediyor. Müge Anlı'da bugün hangi konular ele alınıyor? İşte canlı yayın ekranı ve son bölüm detayları…

MÜGE ANLI SON BÖLÜM YAŞANANLAR

2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra kaybolan Elife Doğrul'un akıbeti araştırılırken, dosyada adı geçen kişiler arasındaki bağlantılar ve patlıcan moru mont yeniden gündeme geldi. Elife kaybolduğunda 6 yaşında olan kızı Hülya Yıldız'ın başvurusu üzerine yeniden ele alınan dosyada, Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol kararı verildi. Programa katılan Necibe Hanım, kardeşi Metin'in kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtirken, Ömer Bey de Metin'in kendisini ve eşini öldürebileceğinden korktuğunu anlattı. Öte yandan Müge Anlı, Elife'nin kaybolmasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen patlıcan moru montun izini sürerek dikkat çekici ayrıntıları paylaştı.

Elife Doğrul'un öldürülerek gömüldüğü, cenazesinin daha sonra başka bir yere taşındığı ve bazı eşyalarının dereye atıldığı yönündeki iddialar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmeye devam ediyor. Dosyada adı geçen Şafak Bey, yaptığı açıklamada, iddialara konu olan dönemde Metin Musacalı ve Muhammet Baycur'la birlikte olmadığını, askerlikten döndükten sonra yalnızca kısa bir süre çalıştığını söyledi. Metin Musacalı'yla geçmişte bir silah nedeniyle cezaevinde kaldıklarını anlatan Şafak Bey, bu olayın ardından Metin'le görüşmek istemediğini belirtti. Elife dosyasında dikkat çeken ceketle ilgili de konuşan Şafak Bey, Muhammet Baycur'un eve bir ceket getirdiğini annesinden duyduğunu, ceketi gördüğünde ise kendisine uygun olmadığını söyleyerek şaka yaptığını aktardı.

Elife Doğrul dosyasında önemli bir ayrıntı olarak değerlendirilen montun kim tarafından alındığına ilişkin çelişkili ifadeler gündeme geldi. Ufuk Bey ve annesi Günay Hanım, yüzleri görünmeden yayına bağlanırken Günay Hanım, Muhammet Baycur'un bir poşet içinde getirdiği siyah deri ceketi kapının arkasına astığını, daha sonra ceketi yine Muhammet'in aldığını söyledi. Muhammet Baycur ise ceketi almaya gelmediğini savundu. Müge Anlı, Günay Hanım'ın 2005 yılında Asayiş Büro Amirliği'nde verdiği ifadeyi okuyarak, montu Muhammet'in getirdiğini, cebinde cımbız ve bozuk para bulunduğunu, daha sonra Metin Musacalı'nın gelerek ceketi aldığını söylediğini hatırlattı. Günay Hanım, ifadesindeki bu ayrıntıları yanlış hatırlamış olabileceğini öne sürdü. Müge Anlı, Günay Hanım'ın kızı Sibel'in ifadesinde de koyu yeşil renkli, kürklü yakası olan bir kabanın Metin Musacalı tarafından geri alındığının belirtildiğini aktararak iki ifade arasındaki benzerliğe dikkat çekti.