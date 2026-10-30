BİM YENİ AFİŞ GELDİ! Haftanın bomba indirimleri yayında! BİM aktüel 30 Ekim 1-3-4 Kasım indirimleri!

Züccaciye, oto bakım, kişisel bakım, temel gıda ve dev beyaz eşya fırsatlarının yer aldığı kampanyada stoklar sınırlı tutuldu. Raflara çıkacak sürpriz ürünlerin fiyatlarını gören vatandaşlar şimdiden gözünü mağaza kapılarına çevirdi. Peki bu dev indirim haftasında hangi ürünler var ve indirimler kaç gün sürecek? İşte rafları boşaltacak kataloğun tüm ayrıntıları...
Karnıyarık tencere: 699 TL
Porselen kahve fincan takımı 90 ml 6'lı: 999 TL
Yuvarlak kapaklı borcam tencere 1450 cc 21,8 cm: 189 TL
Gravürlü cam kayık tabak 29 cm: 109 TL
Gravürlü cam kayık tabak 21 cm: 69 TL
Desenli porselen pasta tabağı 19 cm 4'lü: 359 TL
Tam Fermuarlı Polar Erkek 329 TL
Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm 289 TL
Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm 249 TL
Tam Fermuarlı Polar Kadın 329 TL
Tam Fermuarlı Polar Çocuk 249 TL
BİM AKTÜEL 30 EKİM İNDİRİMLERİ
Bölmeli Organizer Kutu 16 L 299 TL
Renkli Kare Saklama Kabı Seti 179 TL
Bölmeli Organizer Kutu 5 L 129 TL
Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 3'lü 179 TL
4 Katlı Yemek Taşıma Kabı 4x1500 ml 199 TL
BİM AKTÜEL 1 KASIM PAZAR
Yapay Salon Bitkileri 1.590 TL
Buz Tuzağı 129 TL
Uzaktan Kumandalı Tren 759 TL
Ouuncak Ev Aletleri 179 TL
Oyuncak Ev 659 TL
Öğrenci Bebek 679 TL
BİM AKTÜEL 1 KASIM PAZAR
Drone 7.250 TL
Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.490 TL
Motosiklet Brandası 590 TL
6 Plastik Kancalı File Ahtapod 399 TL
Kask Arkası LED Ekranı 1.390 TL
Oto Koltuk Kılıf Seti – 1.190 TL
Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge – 1.990 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL
Araç İçi Gözlük Tutucu – 149 TL
Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL
IPL epilasyon cihazı: 10.250 TL
Kazanlı ütü: 19.900 TL
Beyaz turbo cam ankastre set: 11.550 TL
Siyah turbo cam ankastre set: 11.250 TL
Buharlı ütü: 3.990 TL
Şarjlı süpürge: 11.900 TL
BİM AKTÜEL 3 KASIM KATALOĞU
Doğada çözünebilen ıslak havlu: 59 TL
Extra bebek bezi: 399 TL
BİM AKTÜEL 3 KASIM KATALOĞU
Buğday unu: 115 TL
Osmancık pirinç: 329 TL
Nohut: 139 TL
Yerli kırmızı mercimek: 179 TL
Sütlü çikolatalı, marshmallowlu ve Hindistan cevizli sandviç bisküvi: 12 TL
Granola bar çeşitleri: 89 TL
Hindistan cevizli, marshmallowlu çikolatalı kek: 59 TL
Hindistan cevizli krema: 149 TL
4 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU
330 litre buzdolabı: 19.900 TL
9 kg çamaşır makinesi: 20.900 TL
No Frost buzdolabı: 22.900 TL
8 kg çamaşır makinesi: 19.900 TL
8 kg çamaşır kurutma makinesi: 16.900 TL