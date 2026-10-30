BİM YENİ AFİŞ GELDİ! Haftanın bomba indirimleri yayında! BİM aktüel 30 Ekim 1-3-4 Kasım indirimleri!

Züccaciye, oto bakım, kişisel bakım, temel gıda ve dev beyaz eşya fırsatlarının yer aldığı kampanyada stoklar sınırlı tutuldu. Raflara çıkacak sürpriz ürünlerin fiyatlarını gören vatandaşlar şimdiden gözünü mağaza kapılarına çevirdi. Peki bu dev indirim haftasında hangi ürünler var ve indirimler kaç gün sürecek? İşte rafları boşaltacak kataloğun tüm ayrıntıları...