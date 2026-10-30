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Haberler Yaşam BİM YENİ AFİŞ GELDİ! Haftanın bomba indirimleri yayında! BİM aktüel 30 Ekim 1-3-4 Kasım indirimleri!

BİM YENİ AFİŞ GELDİ! Haftanın bomba indirimleri yayında! BİM aktüel 30 Ekim 1-3-4 Kasım indirimleri!

BİM teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, temel gıdadan dev beyaz eşya fırsatlarına kadar yüzlerce üründe büyük indirimi başlattı. Fiyatları duyanın mağazalara akın edeceği yeni katalogda öyle bir detay var ki, görenler gözlerine inanamadı. Peki bu hafta BİM raflarında başka hangi sürpriz ürünler yer alıyor ve indirimler ne zamana kadar geçerli olacak? İşte dev kampanyanın merak edilen tüm detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Züccaciye, oto bakım, kişisel bakım, temel gıda ve dev beyaz eşya fırsatlarının yer aldığı kampanyada stoklar sınırlı tutuldu. Raflara çıkacak sürpriz ürünlerin fiyatlarını gören vatandaşlar şimdiden gözünü mağaza kapılarına çevirdi. Peki bu dev indirim haftasında hangi ürünler var ve indirimler kaç gün sürecek? İşte rafları boşaltacak kataloğun tüm ayrıntıları...

Karnıyarık tencere: 699 TL

Porselen kahve fincan takımı 90 ml 6'lı: 999 TL

Yuvarlak kapaklı borcam tencere 1450 cc 21,8 cm: 189 TL

Gravürlü cam kayık tabak 29 cm: 109 TL

Gravürlü cam kayık tabak 21 cm: 69 TL

Desenli porselen pasta tabağı 19 cm 4'lü: 359 TL

Tam Fermuarlı Polar Erkek 329 TL

Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm 289 TL

Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm 249 TL

Tam Fermuarlı Polar Kadın 329 TL

Tam Fermuarlı Polar Çocuk 249 TL

BİM AKTÜEL 30 EKİM İNDİRİMLERİ

Bölmeli Organizer Kutu 16 L 299 TL

Renkli Kare Saklama Kabı Seti 179 TL

Bölmeli Organizer Kutu 5 L 129 TL

Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 3'lü 179 TL

4 Katlı Yemek Taşıma Kabı 4x1500 ml 199 TL

BİM AKTÜEL 1 KASIM PAZAR

Yapay Salon Bitkileri 1.590 TL

Buz Tuzağı 129 TL

Uzaktan Kumandalı Tren 759 TL

Ouuncak Ev Aletleri 179 TL

Oyuncak Ev 659 TL

Öğrenci Bebek 679 TL

BİM AKTÜEL 1 KASIM PAZAR

Drone 7.250 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.490 TL

Motosiklet Brandası 590 TL

6 Plastik Kancalı File Ahtapod 399 TL

Kask Arkası LED Ekranı 1.390 TL

Oto Koltuk Kılıf Seti – 1.190 TL

Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge – 1.990 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL

Araç İçi Gözlük Tutucu – 149 TL

Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL

IPL epilasyon cihazı: 10.250 TL

Kazanlı ütü: 19.900 TL

Beyaz turbo cam ankastre set: 11.550 TL

Siyah turbo cam ankastre set: 11.250 TL

Buharlı ütü: 3.990 TL

Şarjlı süpürge: 11.900 TL

BİM AKTÜEL 3 KASIM KATALOĞU

Doğada çözünebilen ıslak havlu: 59 TL

Extra bebek bezi: 399 TL

BİM AKTÜEL 3 KASIM KATALOĞU

Buğday unu: 115 TL

Osmancık pirinç: 329 TL

Nohut: 139 TL

Yerli kırmızı mercimek: 179 TL

Sütlü çikolatalı, marshmallowlu ve Hindistan cevizli sandviç bisküvi: 12 TL

Granola bar çeşitleri: 89 TL

Hindistan cevizli, marshmallowlu çikolatalı kek: 59 TL

Hindistan cevizli krema: 149 TL

4 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU

330 litre buzdolabı: 19.900 TL

9 kg çamaşır makinesi: 20.900 TL

No Frost buzdolabı: 22.900 TL

8 kg çamaşır makinesi: 19.900 TL

8 kg çamaşır kurutma makinesi: 16.900 TL

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