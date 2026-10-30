  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam BU AKŞAM TAŞACAK BU DENİZ VAR MI? Yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

BU AKŞAM TAŞACAK BU DENİZ VAR MI? Yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

Cuma akşamlarının heyecanla beklenen yapımı Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünü bekleyen izleyicilere kötü haber mi var? Yayın takviminde yaşanan son gelişmelerin ardından gözler TRT 1’in 30 Ekim yayın akışına çevrildi. Dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, yayın saatiyle ilgili ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırdı. Peki Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ekran başındakileri yakından ilgilendiren o kritik detay...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

TRT 1'in 30 Ekim Cuma yayın takvimi mercek altına alındı. Dizinin yayın saatinde yapılan son dakika değişikliği söylentileri hayranlarını teyakkuza geçirdi. Peki Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak mı, yayın günü mü değişti? İşte ekran başındakileri merak içinde bırakan o gelişme…

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin resmi internet sitesinde de bir sonraki yayın tarihi 30 Ekim Cuma, saat 20.00 olarak belirtiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 ekranlarından bölümü izleyebilecek. Yayın saatlerinde değişiklik yaşanabileceğinden güncel yayın akışının kontrol edilmesi öneriliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA