BU AKŞAM TAŞACAK BU DENİZ VAR MI? Yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

TRT 1'in 30 Ekim Cuma yayın takvimi mercek altına alındı. Dizinin yayın saatinde yapılan son dakika değişikliği söylentileri hayranlarını teyakkuza geçirdi. Peki Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak mı, yayın günü mü değişti? İşte ekran başındakileri merak içinde bırakan o gelişme…
TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin resmi internet sitesinde de bir sonraki yayın tarihi 30 Ekim Cuma, saat 20.00 olarak belirtiliyor.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?
Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 ekranlarından bölümü izleyebilecek. Yayın saatlerinde değişiklik yaşanabileceğinden güncel yayın akışının kontrol edilmesi öneriliyor.