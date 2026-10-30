BU AKŞAM TAŞACAK BU DENİZ VAR MI? Yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

TRT 1 'in 30 Ekim Cuma yayın takvimi mercek altına alındı. Dizinin yayın saatinde yapılan son dakika değişikliği söylentileri hayranlarını teyakkuza geçirdi. Peki Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak mı, yayın günü mü değişti? İşte ekran başındakileri merak içinde bırakan o gelişme…

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin resmi internet sitesinde de bir sonraki yayın tarihi 30 Ekim Cuma, saat 20.00 olarak belirtiliyor.