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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2026 KPSS Ön Lisans'ta büyük gün!

Kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce adayın katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için beklenen gün nihayet geldi! ÖSYM takvimine göre bugün erişime açılması planlanan sonuçlar öncesinde adayların nefesler tutuldu. 'KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta duyurulacak?' soruları arama motorlarında ilk sıraya yerleşirken, puan sorgulama ekranında hareketlilik başladı. Peki ÖSYM'den açıklama geldi mi, P93 puanları nereden öğrenilecek? İşte kader gününde adayların bilmesi gereken tüm kritik detaylar.

HABER MERKEZİ

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Binlerce gencin geleceğini şekillendirecek 2026 KPSS Ön Lisans sonuç maratonunda beklenen an geldi! ÖSYM takvimine göre bugün açıklanması öngörülen puanlar için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sistem kapılarını aşındırmaya başladı. P93 puan türünde kaç netle kaç puan geleceği merak konusu olurken, sistemdeki yoğunluk dikkat çekti. KPSS Ön Lisans sonuçları duyuruldu mu, nereden öğrenilecek? Tüm adayları ilgilendiren o gelişmeler ve hızlı sorgulama ekranı haberimizde…

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için beklenen 30 Ekim günü geldi çattı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. Sonuçlar açıklandığında puanlar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Adaylar, sonuçların hangi saatte erişime açılacağını öğrenmek için ÖSYM'nin resmî duyurularını takip ediyor. Sonuçlar açıklandığında puanlar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

KPSS ÖN LİSAN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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