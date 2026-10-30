KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2026 KPSS Ön Lisans'ta büyük gün!

Binlerce gencin geleceğini şekillendirecek 2026 KPSS Ön Lisans sonuç maratonunda beklenen an geldi! ÖSYM takvimine göre bugün açıklanması öngörülen puanlar için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sistem kapılarını aşındırmaya başladı. P93 puan türünde kaç netle kaç puan geleceği merak konusu olurken, sistemdeki yoğunluk dikkat çekti. KPSS Ön Lisans sonuçları duyuruldu mu, nereden öğrenilecek? Tüm adayları ilgilendiren o gelişmeler ve hızlı sorgulama ekranı haberimizde…
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için beklenen 30 Ekim günü geldi çattı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. Sonuçlar açıklandığında puanlar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Adaylar, sonuçların hangi saatte erişime açılacağını öğrenmek için ÖSYM'nin resmî duyurularını takip ediyor. Sonuçlar açıklandığında puanlar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
KPSS ÖN LİSAN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.