KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2026 KPSS Ön Lisans'ta büyük gün!

Binlerce gencin geleceğini şekillendirecek 2026 KPSS Ön Lisans sonuç maratonunda beklenen an geldi! ÖSYM takvimine göre bugün açıklanması öngörülen puanlar için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sistem kapılarını aşındırmaya başladı. P93 puan türünde kaç netle kaç puan geleceği merak konusu olurken, sistemdeki yoğunluk dikkat çekti. KPSS Ön Lisans sonuçları duyuruldu mu, nereden öğrenilecek? Tüm adayları ilgilendiren o gelişmeler ve hızlı sorgulama ekranı haberimizde…