MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 EKİM 2026 5. VE 6. ELEME ADAYI

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın 3. dokunulmazlık mücadelesi heyecan dolu anlara sahne oldu. İki takım arasında tezgah başında tansiyon bir an olsun düşmezken, mağlubiyet sonrası toplanan konseyde sert tartışmalar yaşandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin hamlesi takım arkadaşlarını şaşkına çevirirken, potaya giren 5. ve 6. eleme adayları stüdyodaki tüm dengeleri değiştirdi. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, potaya kimler gitti? İşte o kritik gecede yaşananlar…