MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 EKİM 2026 5. VE 6. ELEME ADAYI

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın 3. dokunulmazlık mücadelesi heyecan dolu anlara sahne oldu. İki takım arasında tezgah başında tansiyon bir an olsun düşmezken, mağlubiyet sonrası toplanan konseyde sert tartışmalar yaşandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin hamlesi takım arkadaşlarını şaşkına çevirirken, potaya giren 5. ve 6. eleme adayları stüdyodaki tüm dengeleri değiştirdi. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, potaya kimler gitti? İşte o kritik gecede yaşananlar…
MASTERCHEF 29 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 29 Ekim akşamı haftanın üçüncü takım dokunulmazlığı için mücadele edildi. Gecenin sonunda gülen taraf mavi takım oldu.
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise eleme adaylarını belirleme süreci yaşandı ve potadaki son isimler belirlemek üzere oylamaya gidildi.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Tolgahan oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Nurten
Enes
Şükran
Hasan Alp
Armağan
Muhammed