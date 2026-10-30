  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 EKİM 2026 5. VE 6. ELEME ADAYI

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 EKİM 2026 5. VE 6. ELEME ADAYI

TV8 ekranlarında nefes kesen MasterChef Türkiye'de haftanın 3. dokunulmazlık mücadelesi ekran başındakileri kilitledi! Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla tezgah başına geçen takımlar arasında adeta ecel terleri dökülürken, kaybeden ekipte konsey gecesine gerilim damga vurdu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının potaya gönderdiği isim stüdyoda soğuk duş etkisi yaratırken, 5. ve 6. eleme adaylarının belirlenmesiyle haftanın potası tamamlandı. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan son isimler kimler oldu? İşte konseyde yaşanan tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın 3. dokunulmazlık mücadelesi heyecan dolu anlara sahne oldu. İki takım arasında tezgah başında tansiyon bir an olsun düşmezken, mağlubiyet sonrası toplanan konseyde sert tartışmalar yaşandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin hamlesi takım arkadaşlarını şaşkına çevirirken, potaya giren 5. ve 6. eleme adayları stüdyodaki tüm dengeleri değiştirdi. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, potaya kimler gitti? İşte o kritik gecede yaşananlar…

MASTERCHEF 29 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 29 Ekim akşamı haftanın üçüncü takım dokunulmazlığı için mücadele edildi. Gecenin sonunda gülen taraf mavi takım oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise eleme adaylarını belirleme süreci yaşandı ve potadaki son isimler belirlemek üzere oylamaya gidildi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Tolgahan oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Nurten

Enes

Şükran

Hasan Alp

Armağan

Muhammed

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA