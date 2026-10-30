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KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? MEB AÇIKLADI: KASIM - MART ARA TATİLLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan ara tatil tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği kasım ve mart ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılıyor. Peki, 2026 Kasım ve 2027 Mart ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte MEB’in açıkladığı ara tatil takvimi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ara tatil takvimi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İlk ara tatil için kasım ayına, ikinci ara tatil için ise mart ayına işaret edilirken gözler tatillerin başlayacağı ve sona ereceği tarihlere çevrildi. Peki, öğrenciler kasım ve mart ara tatilinde hangi günler izinli olacak? İşte detaylar…

ARA TATİL TARİHLERİ 2026-2027 NE ZAMAN?

1. Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleşecektir. (16 Kasım Pazartesi başlayıp, 20 Kasım Cuma günü tamamlanacaktır.)

2. Dönem Ara Tatili: 8 - 12 Mart 2027 tarihlerinde yapılacaktır. (8 Mart Pazartesi başlayıp, 12 Mart Cuma günü bitecektir.)

Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde toplam 9 gün sürecek.

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