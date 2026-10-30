KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? MEB AÇIKLADI: KASIM - MART ARA TATİLLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ara tatil takvimi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İlk ara tatil için kasım ayına, ikinci ara tatil için ise mart ayına işaret edilirken gözler tatillerin başlayacağı ve sona ereceği tarihlere çevrildi. Peki, öğrenciler kasım ve mart ara tatilinde hangi günler izinli olacak? İşte detaylar…