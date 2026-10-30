Haberler Yaşam KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunun sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. Eğitim hayatına maddi destek almak isteyen öğrenciler, burs ve kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyor. HABER MERKEZİ









2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına çevrildi. Üniversiteliler, burs ve kredi sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar kasım ayının ilk günlerinde ilan edilmişti. Bu yıl da öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin Bakanlıktan gelecek duyuruları bekliyor.