KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına çevrildi. Üniversiteliler, burs ve kredi sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırıyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar kasım ayının ilk günlerinde ilan edilmişti. Bu yıl da öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin Bakanlıktan gelecek duyuruları bekliyor.
SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
KYK burs ödeme tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıllarda başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onayları tamamlanmasıyla birlikte Kasım veya Aralık ayında ilk ödemeler toplu olarak hesaplara yatırılmıştı.
Sonraki ödemeler ise T.C. kimlik numarası son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.
2026 KYK BURSU NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ocak 2026'da yapılan yüzde 33'lük artışın ardından burs ve öğrenim kredisi tutarları yeniden belirlenmişti.
2026 yılı itibarıyla uygulanan aylık ödeme miktarları şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL