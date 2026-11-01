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MASTERCHEF 31 EKİM BİREYSEL DOKUNULMAZLIK |31 Ekim MasterChef kazanan takım ve eleme adayları belli oldu

MasterChef haftanın en kritik düellosunda nefesler tutuldu! Mavi ve Kırmızı takımın tezgah başında kıyasıya kapıştığı gecede dokunulmazlık kime gitti? Bireysel dokunulmazlığı alan isim kim oldu, eleme potasında kimler fırtına koparıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Mavi ve Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele eden yarışmacılar, takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet elde etmeye çalıştı. Gecenin sonunda kazanan takım ve bireysel dokunulmazlık mücadelesinin sonuçları belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son takım mücadelesinde "7 bölge 7 yemek" konsepti belirlendi.

Takımlar, şeflere mahluta çorbası, çerkes tavuğu, patlıcan çırpması, sembusek, ayva dolması, Harput köftesi ve zerde sundu.

MasterChef'te haftanın son takım oyununun kazananı MAVİ TAKIM oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununda dokunulmazlığı elde edemeyen yarışmacılar, bu kez bireysel dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Tadım sürecinin ardından şeflerin kararıyla gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan yarışmacı açıklandı.

Haftanın dördüncü ve son bireysel dokunulmazlık oyununu Tolgahan kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları belli oldu. Kırmızı Takım'dan bir kişi hariç tüm yarışmacılar eleme potasına girdi.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Nurten

Enes

Şükran

Hasan Alp

Armağan

Muhammed

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA