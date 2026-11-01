MASTERCHEF 31 EKİM BİREYSEL DOKUNULMAZLIK |31 Ekim MasterChef kazanan takım ve eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Mavi ve Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele eden yarışmacılar, takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet elde etmeye çalıştı. Gecenin sonunda kazanan takım ve bireysel dokunulmazlık mücadelesinin sonuçları belli oldu.