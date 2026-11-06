Haberler Yaşam Ege ihracatında somon rüzgarı! Milyon dolarlık rekor... Ege ihracatında somon rüzgarı! Milyon dolarlık rekor... Ege'nin su ürünleri ihracatında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Ekim ayı verileri, Türk somonunun uluslararası pazardaki gücünü ortaya koyarken ihracat sıralamasında da önemli bir değişim yaşandı. Türkiye'nin ekim ayı somon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 61 milyon 880 bin dolardan 95 milyon 71 bin dolara yükseldi. AA









Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri sektörünün ekim ayında gerçekleştirdiği 275 milyon 650 bin dolarlık ihracatın yüzde 35'ini somon karşıladı.



Buna göre somon ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 61 milyon 880 bin dolardan 95 milyon 71 bin dolara çıktı.



Levrek ve çipurayı geride bırakan Türk somonu, balık türleri arasında ekim ayının ihracat lideri oldu. Türk somonunun en büyük ihraç pazarları Rusya, Belarus ve Vietnam oldu.





SU ÜRÜNLERİ İHRACATI 10 AYDA 2 MİLYAR DOLARI GEÇTİ



Türk su ürünleri sektörü, bu yılın ocak-ekim döneminde ihracatını yüzde 20 artırarak 1 milyar 789 milyon dolardan 2 milyar 140 milyon dolara çıkardı. Sektörün yılın son iki ayında ortaya koyacağı performansla 2,5 milyar doları aşması bekleniyor.



Tür bazında değerlendirildiğinde levrek, 2026'nın 10 ayında ihracatını yüzde 21 artırarak 549 milyon dolardan 666 milyon dolara çıkardı ve liderliğini korudu. Türk somonu 526 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıraya yükselirken çipura 509 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.



Sektörün ihracatına alabalık 113 milyon dolar, orkinos 78 milyon dolar, kaya levreği ise 26,7 milyon dolar katkı sağladı.