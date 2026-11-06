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İSTANBUL BARAJLARI COŞTU! 6 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul’un su geleceğiyle ilgili gözlerin çevrildiği barajlarda beklenen kırılma yaşandı! Son günlerde etkisini gösteren hava şartlarının ardından İSKİ resmi verileri açıkladı: Rakamlar resmen yüzde 61,5 seviyesine dayandı. Geçen senenin aynı tarihindeki tabloyu tamamen geride bırakan bu gelişme sonrası İstanbulluları rahatlatan detaylar netleşti. İşte 6 Kasım itibarıyla güncel baraj seviyeleri ve dikkat çeken değişim...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 6 Kasım 2026 Cuma gününe ilişkin baraj doluluk verilerini güncelledi. Saat 09.14 itibarıyla yayımlanan ölçümlere göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,5 olarak kaydedildi.

İstanbul barajlarında son durum ne, hangi barajlar yüzde kaç dolu? İşte 6 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları ile İstanbul'un su rezervlerinde son durum…

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Darlık Barajı: %95,19

Ömerli Barajı: %83,11

Alibey Barajı: %79,68

Elmalı Barajı: %80,84

Istrancalar Barajı: %98,04

Terkos Barajı: %50,45

Sazlıdere Barajı: %40,75

Büyükçekmece Barajı: %39,81

Kazandere Barajı: %11,55

Pabuçdere Barajı: %7,74

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