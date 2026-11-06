İSTANBUL BARAJLARI COŞTU! 6 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 6 Kasım 2026 Cuma gününe ilişkin baraj doluluk verilerini güncelledi. Saat 09.14 itibarıyla yayımlanan ölçümlere göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,5 olarak kaydedildi.
İstanbul barajlarında son durum ne, hangi barajlar yüzde kaç dolu? İşte 6 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları ile İstanbul'un su rezervlerinde son durum…
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
Darlık Barajı: %95,19
Ömerli Barajı: %83,11
Alibey Barajı: %79,68
Elmalı Barajı: %80,84
Istrancalar Barajı: %98,04
Terkos Barajı: %50,45
Sazlıdere Barajı: %40,75
Büyükçekmece Barajı: %39,81
Kazandere Barajı: %11,55
Pabuçdere Barajı: %7,74