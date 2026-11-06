İSTANBUL BARAJLARI COŞTU! 6 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 6 Kasım 2026 Cuma gününe ilişkin baraj doluluk verilerini güncelledi. Saat 09.14 itibarıyla yayımlanan ölçümlere göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,5 olarak kaydedildi.