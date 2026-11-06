Haberler Yaşam KYK burs ücretleri ne zaman yatacak? İlk ödeme ne zaman yatacak, öğrenciler kaç TL alacak? KYK burs ücretleri ne zaman yatacak? İlk ödeme ne zaman yatacak, öğrenciler kaç TL alacak? KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gözü ödeme takvimine çevrildi. E-Devlet üzerinden hak sahipliği sorgulamasını yapan öğrenciler, ilk paranın hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki KYK bursu ne zaman yatacak, ilk ödemede kaç aylık ödeme yapılacak? HABER MERKEZİ









2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 6 Kasım 2026 tarihinde yaptığı duyurunun ardından burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulamaya başladı. Sonuçların belli olmasıyla birlikte üniversite öğrencileri şimdi de ilk ödeme tarihine ve yeni dönemde hesaplarına yatırılacak tutara odaklandı.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, her ay öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor. İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemeler, ilgili öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Bu kapsamda 2026-2027 döneminde hak kazanan öğrencilere ilk ödeme kapsamında ekim ve kasım aylarını içeren toplu ödeme yapılması bekleniyor.