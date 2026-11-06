KYK burs ücretleri ne zaman yatacak? İlk ödeme ne zaman yatacak, öğrenciler kaç TL alacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 6 Kasım 2026 tarihinde yaptığı duyurunun ardından burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulamaya başladı. Sonuçların belli olmasıyla birlikte üniversite öğrencileri şimdi de ilk ödeme tarihine ve yeni dönemde hesaplarına yatırılacak tutara odaklandı.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, her ay öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.
İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemeler, ilgili öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Bu kapsamda 2026-2027 döneminde hak kazanan öğrencilere ilk ödeme kapsamında ekim ve kasım aylarını içeren toplu ödeme yapılması bekleniyor.
Ancak ilk ödeme için kesin tarih ve yatırılacak toplam tutar konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.
2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konulardan biri de KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları oldu. 2026 yılı için geçerli aylık ödeme tutarları eğitim seviyesine göre şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
2027 yılında uygulanacak KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin henüz resmi bir zam açıklaması yapılmadı. Bu nedenle yeni bir karar duyurulana kadar mevcut 2026 yılı tutarları geçerliliğini koruyor.
KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor.
18 yaş ve üzerindeki öğrenciler onay işlemlerini kendi e-Devlet hesapları üzerinden gerçekleştirebiliyor. 15-18 yaş arasındaki öğrencilerde ise öncelikle anne veya babanın veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabına giriş yaparak taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.
Belirlenen süre içerisinde taahhütname onayını tamamlamayan öğrencilere burs veya kredi ödemesi yapılmıyor.
KYK BURS SONUCU NASIL SORGULANIR?
2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapabiliyor.
Bunun için e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılması, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında bulunan Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranının açılması gerekiyor.