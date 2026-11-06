Haberler Yaşam KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı | KYK SONUÇ SORGULAMA KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı | KYK SONUÇ SORGULAMA Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AA









Gelen son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." dedi.