KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı | KYK SONUÇ SORGULAMA

Gelen son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." dedi.
SON TARİHİ KAÇIRMAYIN
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.
Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrencilerin sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri bölümünde bulunan Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranına ulaşarak başvuru durumunu öğrenmek mümkün.
Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.🇹🇷🙋🏻♂️ 📌11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın. Sonuçlar için: https://t.co/M3QBnO94yv https://t.co/9TL8VuD7jU— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 6, 2026