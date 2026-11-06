MasterChef Türkiye'de dengeler değişti! MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2026'da eleme haftasının heyecanı giderek artıyor. Şeflerin karşısında hünerlerini sergileyen Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda avantaj elde etmek için mücadele etti. Gecenin sonunda alınan sonuç ise yarışmadaki rekabeti yeniden hareketlendirdi. İşte 5 Kasım MasterChef Türkiye'de yaşananlar ve merak edilen tüm ayrıntılar...