MasterChef Türkiye'de dengeler değişti! MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2026'da eleme haftasının heyecanı giderek artıyor. Şeflerin karşısında hünerlerini sergileyen Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda avantaj elde etmek için mücadele etti. Gecenin sonunda alınan sonuç ise yarışmadaki rekabeti yeniden hareketlendirdi. İşte 5 Kasım MasterChef Türkiye'de yaşananlar ve merak edilen tüm ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Mavi takım oldu. Böylece Mavi takım yarışmacıları eleme potasına girmekten kurtulurken, Kırmızı takım için bireysel dokunulmazlık mücadelesi başladı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden yarışmacıların karşı karşıya geldiği bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Nurten oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümde haftanın eleme potasına giren yeni isimler Bahar ve Eyyüp Can oldu. Böylece yarışmada eleme heyecanı daha da yükseldi.