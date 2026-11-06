Haberler Yaşam O ilde sabah ezanı saati değişecek! O ilde sabah ezanı saati değişecek! Bilecik'te sabah ezanı düzenlemesi başlıyor. Müftülükten yapılan duyuruya göre, Ramazan Bayramı sabahına kadar sürecek uygulama kapsamında ezanlar imsak vaktiyle birlikte okunacak. İHA









Bilecik İl Müftülüğü kış dönemine geçişle birlikte sabah ezanının okunma saatine ilişkin yeni uygulamayı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren sabah ezanları imsak vaktinde okunacak.

SABAH EZANI İMSAK VAKTİNDE OKUNACAK Bilecik İl Müftülüğü tarafından yapılan duyuruda, 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren sabah ezanlarının imsak vaktinin girmesiyle birlikte okunacağı bildirildi. Uygulamanın belirli bir süre boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşların namaz vakitlerini yeni düzenlemeye göre takip etmeleri istendi.