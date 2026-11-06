Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, aradan yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizinin üzerinden geçen zamana rağmen karakterleri unutulmayan yapımdan gelen son kareler ise eski günleri yeniden hatırlattı. Dizinin Cemile'si Ayça Bingöl ile küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin yıllar sonra buluşması, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.
KÜÇÜK OSMAN'I GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Dizide annesi Cemile'nin yanında yaşadığı zorlu olaylarla izleyicileri gözyaşlarına boğan Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi, aradan geçen yıllarda büyük bir değişim geçirdi. Henüz çocuk yaşta oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Zincidi'nin bugünkü görünümü, diziyi izleyenlerin ilgisini çekti.
Ayça Bingöl ile yeniden bir araya gelen genç oyuncunun fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İkilinin samimi görüntüleri hayranlarını yıllar öncesine götürürken, takipçilerden de peş peşe yorumlar geldi.
200 ÇOCUK ARASINDAN SEÇİLMİŞTİ
Emir Berke Zincidi'nin televizyon yolculuğu henüz çok küçük yaşlarda başladı. Reklam filmleriyle kamera karşısına geçen genç oyuncu, 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Osman karakteri için yapılan seçmelerde yaklaşık 200 çocuk arasından seçilen Zincidi, sergilediği performansla kısa sürede dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.
KÜÇÜK AĞA'DAN İKİZLER MEMO-CAN'A
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ardından oyunculuk kariyerini sürdüren Zincidi, Küçük Ağa dizisinde canlandırdığı Mehmet Can karakteriyle de izleyici karşısına çıktı. Bir Deniz Hikayesi ve İkizler Memo-Can gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu, sinemada ise Hititya: Madalyonun Sırrı filminde yer aldı.
YILLAR ONU BÜYÜTTÜ, HAYRANLARINI NOSTALJİYE GÖTÜRDÜ
Bir zamanlar ekran başındaki izleyicilerin küçük Osman olarak tanıdığı Emir Berke Zincidi'nin yıllar içindeki değişimi, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Ayça Bingöl ile buluşmasından paylaşılan kareler, dizinin unutulmaz sahnelerini yeniden akıllara getirdi.
Hayranları ise yıllar geçse de Cemile ve Osman'ın hafızalarındaki yerinin değişmediğini gösteren yorumlar yaptı.