Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki , aradan yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizinin üzerinden geçen zamana rağmen karakterleri unutulmayan yapımdan gelen son kareler ise eski günleri yeniden hatırlattı. Dizinin Cemile'si Ayça Bingöl ile küçük Osman 'ı Emir Berke Zincidi 'nin yıllar sonra buluşması, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

Ayça Bingöl ile yeniden bir araya gelen genç oyuncunun fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İkilinin samimi görüntüleri hayranlarını yıllar öncesine götürürken, takipçilerden de peş peşe yorumlar geldi.

Dizide annesi Cemile'nin yanında yaşadığı zorlu olaylarla izleyicileri gözyaşlarına boğan Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi, aradan geçen yıllarda büyük bir değişim geçirdi. Henüz çocuk yaşta oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Zincidi'nin bugünkü görünümü, diziyi izleyenlerin ilgisini çekti.

200 ÇOCUK ARASINDAN SEÇİLMİŞTİ

Emir Berke Zincidi'nin televizyon yolculuğu henüz çok küçük yaşlarda başladı. Reklam filmleriyle kamera karşısına geçen genç oyuncu, 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Osman karakteri için yapılan seçmelerde yaklaşık 200 çocuk arasından seçilen Zincidi, sergilediği performansla kısa sürede dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.