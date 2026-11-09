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MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ? 8 KASIM 2026 MASTERCHEF TÜRKİYE’YE VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!

MasterChef Türkiye’de heyecan giderek artarken haftanın eleme gecesinde nefesler tutuldu. Şampiyonluk hayaliyle mutfakta mücadele eden yarışmacılar, bir hafta daha yarışmada kalabilmek için hünerlerini sergiledi.Yayınlanan son bölümde sekiz yarışmacı eleme potasından çıkmak için kıyasıya yarışırken gecenin sonunda bir isim için yolun sonu geldi. Şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef’te kim elendi, son ikiye kim kaldı? İşte 8 Kasım 2026 MasterChef eleme gecesinde yaşananlar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi. 8 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümde sekiz yarışmacı, yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısında hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? Eleme gecesinde neler yaşandı, son ikiye kimler kaldı?

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

8 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde potada sekiz yarışmacı bulunuyordu.

Haftanın eleme adayları şöyleydi:

• Tolgahan
• Ayşe
• Bahar
• Eyüpcan
• Şadi
• Kübra
Muhammed
• Tolga

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım 2026 tarihli eleme bölümünde yarışmaya veda eden isim Kübra Satılmış oldu.

Haftanın eleme potasında yer alan sekiz yarışmacı, bir sonraki haftaya devam edebilmek için iki aşamalı eleme mücadelesine çıktı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda son ikiye Kübra ve Tolgahan kaldı.

Gecenin sonunda yapılan son değerlendirmeyle Kübra'nın yarışmadaki yolculuğu sona erdi. Tolgahan ise MasterChef'te kalmayı başardı.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ TURDA HANGİ YEMEK YAPILDI?

Eleme gecesinin ikinci turunda yarışmacılardan Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabaklarından Kömür tatlısını hazırlamaları istendi.

Teknik becerinin ve sunumun ön plana çıktığı turda yarışmacılar, şefin tabağına en yakın sonucu elde etmek için mücadele etti.

Değerlendirme sonucunda Eyüpcan ve Muhammed eleme tehlikesinden kurtulurken Kübra ve Tolgahan son ikiye kaldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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