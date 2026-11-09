MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ? 8 KASIM 2026 MASTERCHEF TÜRKİYE’YE VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı sona erdi. 8 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümde sekiz yarışmacı, yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısında hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? Eleme gecesinde neler yaşandı, son ikiye kimler kaldı?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım 2026 tarihli eleme bölümünde yarışmaya veda eden isim Kübra Satılmış oldu.



Haftanın eleme potasında yer alan sekiz yarışmacı, bir sonraki haftaya devam edebilmek için iki aşamalı eleme mücadelesine çıktı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda son ikiye Kübra ve Tolgahan kaldı.



Gecenin sonunda yapılan son değerlendirmeyle Kübra'nın yarışmadaki yolculuğu sona erdi. Tolgahan ise MasterChef'te kalmayı başardı.