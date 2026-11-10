Haberler Yaşam 10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 10 KASIM'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI? İSTANBUL, İZMİR, ANKARA TOPLU TAŞIMA TARİFESİ... 10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 10 KASIM'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI? İSTANBUL, İZMİR, ANKARA TOPLU TAŞIMA TARİFESİ... 10 Kasım 2026 Salı günü otobüs ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Atatürk’ü Anma Günü’nün resmî tatil olmaması nedeniyle ülke genelinde ücretsiz ulaşım uygulaması beklenmezken, gözler belediyelerden gelecek açıklamalara çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, otobüs, metro ve tramvayların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. 2026 yılında salı gününe denk gelen 10 Kasım'da ulaşım ücretlerinde genel bir değişiklik beklenmezken, gözler büyükşehir belediyelerinin olası açıklamalarına çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? İşte 10 Kasım toplu taşıma tarifesi…

10 KASIM 2026 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, OTOBÜS VE METROLAR BEDAVA MI? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur ve banliyö trenlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 2026 yılında salı gününe denk gelen 10 Kasım, resmî tatil kapsamında yer almadığından ülke genelinde ücretsiz toplu taşıma uygulaması bulunmuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma araçlarında mevcut ücret tarifeleri uygulanıyor. Belediyeler tarafından alınabilecek özel kararlar ise ayrıca takip ediliyor.