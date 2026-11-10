10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 10 KASIM'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI? İSTANBUL, İZMİR, ANKARA TOPLU TAŞIMA TARİFESİ...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, otobüs, metro ve tramvayların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. 2026 yılında salı gününe denk gelen 10 Kasım'da ulaşım ücretlerinde genel bir değişiklik beklenmezken, gözler büyükşehir belediyelerinin olası açıklamalarına çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? İşte 10 Kasım toplu taşıma tarifesi…
10 KASIM 2026 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, OTOBÜS VE METROLAR BEDAVA MI?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur ve banliyö trenlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 2026 yılında salı gününe denk gelen 10 Kasım, resmî tatil kapsamında yer almadığından ülke genelinde ücretsiz toplu taşıma uygulaması bulunmuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma araçlarında mevcut ücret tarifeleri uygulanıyor. Belediyeler tarafından alınabilecek özel kararlar ise ayrıca takip ediliyor.
10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA SEFERLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Salı günü saat 09.05'te Türkiye genelinde saygı duruşunda bulunulacak. Anma törenlerinin gerçekleştirileceği meydanlar, anıtlar ve tören alanlarının çevresinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği gibi geçici güzergâh değişiklikleri de gündeme gelebilecek. Özellikle Ankara'da Anıtkabir, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı çevresinde ulaşım düzenlemelerine ilişkin belediye ve ilgili kurumların duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.